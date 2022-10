Inclusione finanziaria: la sfida mondiali delle casse di Risparmio

Il WSBI è intervenuto a Washington ai lavori del fondo monetario internazionale FMI; del suo consiglio di amministrazione fa parte il riconfermato Professor Beppe Ghisolfi, mentre la presidenza fa capo al collega spagnolo Isidro Fainé.

Nel corso della plenaria, il Banchiere scrittore di origine fossanese ha altresì incontrato il commissario europeo Paolo Gentiloni.





L'inclusione finanziaria, a livello statutario, è una delle missioni costitutive del fondo monetario internazionale, in sigla FMI, per concorrere al riequilibrio macroeconomico e al tendenziale superamento delle diseguaglianze tra le aree regionali del globo. Essa consiste sia in programmi di alfabetizzazione economica, di divulgazione e diffusione di una cultura favorevole al risparmio e all'accantonamento previdente, sia in azioni di sensibilizzazione volte a favorire il contrasto dell'economia informale e la crescita del tasso di bancarizzazione delle popolazioni a partire da quelle delle economie emergenti.



A queste specifiche missioni programmatiche sta concorrendo in maniera consolidata il gruppo mondiale delle casse di risparmio, in sigla WSBI world saving Bank Institute, alla cui presidenza è stato rieletto lo spagnolo Isidro Fainé e del cui consiglio di amministrazione fa parte l'italiano Beppe Ghisolfi pioniere dell'educazione finanziaria nel nostro Paese. Direttore generale è il tedesco Peter Simon, subentrato a Chris de Noose.

Il gruppo dirigente ha preso parte ai lavori della plenaria del fondo monetario internazionale riunitosi a Washington dallo scorso lunedì con l'obiettivo di mappare la congiuntura in atto e di stilare una proiezione sul 2023 accompagnata da una serie di raccomandazioni e direttive alle autorità di decisione delle politiche fiscali e monetarie, nazionali e continentali, per mitigare gli effetti inflazionistici e dei rincari delle materie prime energetiche e alimentari e per agevolare la transizione verso la de-carbonizzazione assicurando liquidità al capitale circolante e agli investimenti per la riconversione industriale e occupazionale.



In una recente intervista, il Presidente Isidro Fainé ha riepilogato le iniziative del world saving Bank Institute a difesa del radicamento fisico e geografico delle casse di risparmio e degli enti bancari associati - caratteristica perfettamente compatibile con i progressi necessari sul fronte della digitalizzazione, poiché entrambe tendono a rafforzare la personalizzazione del servizio alla clientela - e le attività attuate a favore dei programmi sociali ed educativi, beneficiate ogni anno da risorse e impegni di spesa per un totale di 2,8 miliardi di euro.