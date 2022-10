Mondovì, ancora divisioni sulle modifiche allo statuto comunale: verrà convocato un terzo consiglio

Le modifiche, nuovamente illustrate, prevedevono, tra le altre, l'introduzione di quattro punti all'articolo 34 sull'organizzazione della Giunta che ne autorizzerebbero i componenti, nell'esercizio delle loro attività istituzionali, ad avvalersi di persone esterne qualificate, a supporto dell'attività relativa alle deleghe attribuite, a titolo volontario e gratuito.

La creazione dell'articolo 51 bis "coersione della comunità" per istituire nelle frazioni dei "capi cantone" per favorire il processo di coesione, istituendo anche il "consiglio di frazione" nelle zone di: Breolungi; Gratteria; Merlo; Pascomonti; Pogliola; Rifreddo; S.Biagio; S. Giovanni Govoni; S. Quintino-Crist-Cassanio.

"L'attuale statuto è stato approvato nel 1991 - ha ricordato il presidente del consiglio comunale Elio Tomatis - pertanto andrebbe modernizzato. Ci tengo a sottolineare che, da chi si è opposto, non è emersa critica rispetto al merito, ma solo sul metodo. E' un discorso da Prima Repubblica, una scatola vuota per dire che la sostanza sarebbe condivisibile ma per altri motivi non la si condivide".

Il consiglieri del centrosinistra hanno presentato un emendamento, illustrato dal consigliere Cesare Morandini: "Per non togliere diritti alla minoranza né far venire meno l'autorevolezza della commissione bisognerebbe affidare la nomina ai gruppi consigliari, garantendo un bilanciamento. In questo senso l'emendamento è volto a garantire un "quota simbolica" alle minoranze dando 2/3 alla maggioranza e 1/3 alle minoranze. Per evitare che una commissione sia scelta solo dalla maggioranza, risultando così di parte e perdendo anche autorevolezza".

Tomatis in merito ha sottolineato: "Sorprendente come emendamento. Ricordo che si tratta di commissioni tecnici ed esperti su base volontaria e bando pubblico, non si tratta di politici, dunque perché etichettarli come referenti della maggioranza o minoranza, forse si vuole dare una maglia politica? Se la Giunta avesse voluto creare un gruppo di esperti avrebbe potuto farlo senza portare la decisione in consiglio. Questa modifica, ma forse non è chiaro a tutti, è per coinvolgere l'organo più democratico che è il consiglio comunale, la modifica aumenta tasso di partecipazione e democrazia".

Il consigliere Marco Bellocchio è intervenuto facendo eco al presidente Tomatis: "Il rischio sottolineato dalle minoranze è fuori luogo, è proprio il vostro emendamento che va verso la divisione, quello è cadere nella logica politica".