A Monterosso Grana "Bartavelear", il nuovo spettacolo di Claudio Franco

Arriva anche in Valle Grana "Bartavelear", il nuovo spettacolo di Claudio Franco, poliedrico attore amatoriale di Aisone, attivo sulle scene da una decina d’anni e recentemente protagonista principale della tragedia occitana Bastian Nevacho di Diego Anghilante.

Appuntamento a Monterosso Grana questa sera, sabato 15 ottobre, alle ore 21 presso la Bocciofila di San Pietro.

Per sorridere in maniera genuina attraverso la comicità a nòsta mòda. Bartavelear è uno spettacolo leggero, costituito da scenette, sketch, racconti tramandatigli da parenti e compaesani, storie tradizionali, altre inventate dalla fantasia di Claudio o scritte da altri autori, come l’immaginario discorso del Visconte Bolleris di Demonte.

"In occitano bartavelear significa chiacchierare animatamente, parlare con loquacità, e deriverebbe dalla bertavela, la pernice rossa (Alectoris rufa) nota per il suo verso particolarmente rumoroso e continuo, che avrebbe ispirato il nome anche al bartavel, piccolo argano o congegno che faceva oscillare la griglia del ventilabro, producendo un suono insistente e ripetuto.

E certo non difetta la bertavela, ovvero la parlantina, a Claudio Franco, che con questo spettacolo si riallaccia in qualche modo a Reclam, cabaret proposto alcuni anni fa nelle valli. Spalla dell’attore sarà questa volta Manuela Damiano di San Pietro di Monterosso Grana."

L’ingresso è libero e gratuito. L’iniziativa è promossa da Espaci Occitan con la collaborazione della Proloco Valverde e dell’Ecomuseo Terra del Castelmagno.

Per info: Espaci Occitan, www.espaci-occitan.org, segreteria@espaci-occitan.org, Fb @museooccitano, Tw @espacioccitan, IG @museo.occitano, tel 0171904075.