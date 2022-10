Presentata la 42^ “Fiera Nazionale del Tartufo Bianco e dei Vini del Roero di Vezza d’Alba”

È stata presentata nella mattinata di oggi, sabato 15 ottobre, nella splendida cornice del castello dei Conti Roero di Monticello d’Alba, la 42a Edizione della “Fiera Nazionale del Tartufo Bianco e dei Vini del Roero di Vezza d’Alba”.



Presenti il vice presidente della Regione Fabio Carosso, Liliana Allena presidente dell'Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba e Mariano Rabino presidente dell'Ente Turismo Langhe Roero e Monferrato. Oltre al selezionatore di tartufi Andrea Rossano della “Tartufingross” che ha conferito il riconoscimento di tartufo dell'anno.

Presente il Sindaco di Vezza d’ Alba, Carla Bonino che ha portato i saluti dell’amministrazione e per la prima volta in qualità di Presidente del nuovo Ente Fiera Roberto Cerrato, il quale ha svelato il ricco programma dell'evento.



L'evento si terrà dal 19 al 27 novembre con la celebrazione delle eccellenze del territorio del Roero e non solo.