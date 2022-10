Mondovì, Patto Civico: "Primo passo per le modifiche statutarie"

Dopo la riunione del consiglio comunale di ieri, venerdì 14 ottobre, i componenti del "Patto Civico" hanno diramato una nota in relazione all'approvazione delle modifiche dello statuto comunale che, lo ricordiamo, come da testo unico degli enti locali dovranno ancora essere votati un'ultima volta per essere effettive. "Con il passaggio di ieri in Consiglio Comunale si avvia il percorso di ulteriore apertura del Comune alle istanze ed alla partecipazione attiva dei cittadini. - dicono dal Patto Civico - Due capisaldi dell'impegno della coalizione 'Patto Civico', nata proprio per estendere a tutti i cittadini la possibilità di prendere parte alla vita della Comunità.

Elementi, questi, ancor più importanti per combattere l'astensionismo che è in crescita ad ogni appuntamento elettorale e che più volte, anche dalle minoranze, è stato giustamente richiamato come elemento di preoccupazione.

Staff degli Assessori, Commissioni Consultive e Consigli Frazionali consentiranno a tante persone di essere coinvolte e di apportare il proprio contributo non solo, e non tanto, per questa o quella Amministrazione bensì per la nostra città.