Nuovo ospedale di pianura: “Un sogno più che un progetto perché di concreto non c’è nulla”

L’incontro promosso giovedì sera da “Spazio Savigliano”, nell’ambito dell’evento “Ottobre Democratico”, è stato dedicato allo scottante tema dei nuovi ospedali in provincia di Cuneo.

Ovviamente, l’annunciato ospedale di pianura o meglio del quadrante Nord Ovest ha fatto la parte del leone, svolgendosi l’incontro a Savigliano, ma non sono mancate considerazioni anche a proposito del Santa Croce – Carle di Cuneo.

Se erano in parte scontate le perplessità e le critiche dei consiglieri regionali di opposizione Raffaele Gallo (capogruppo Pd) e Maurizio Marello, secondo i quali “al di là degli annunci non c’è nulla di concreto”, meno lo erano quelle dei grandi boiardi della sanità cuneese e piemontese.

Da Fulvio Moirano a Corrado Bedogni, entrambi ex direttori generali dell’ospedale di Cuneo, per arrivare a Francesco Magni (ex direttore AslCn1), il padre del “Piano Magni” (quello che prevedeva la ristrutturazione dei tre ospedali) hanno mostrato dubbi sull’effettività possibilità che si realizzi un nuovo ospedale a Savigliano, destinato anche a Saluzzese e Fossanese.

Magni, che respinge la paternità del Piano attribuendola a Sergio Chiamparino, ha lanciato un’accusa pesante. “Che fine hanno fatto i 54 milioni previsti in delibera? Non mi risulta che quell’atto amministrativo sia mai stato ritirato. I fondi già stanziati dove sono andati?”.

Moirano si è detto preoccupato per un “Piano di rientro” al quale difficilmente il Piemonte potrà sottrarsi.

Il supermanager sanitario, la cui carriera si è svolta in larga parte in Piemonte ma anche al vertice dell’Agenas (Agenzia nazionale per i servizi nazionali regionali), ha ribadito l’indispensabilità di una nuova struttura a condizione che tutti i precedenti ospedali cessino le loro funzioni.

“Io – ha detto facendo ricorso ad un’iperbole – sono per raderli tutti al suolo”.

Preoccupante l’allarme lanciato da Baldassarre D’Oronzo, già primario di Cardiologia al Santissima Annunziata: “Nel 2023 finisce a Savigliano il service per l’emodinamica, fondamentale per la cura delle gravi patologie cardiache. Bisogna fare in fretta. Il Pronto Soccorso di Saluzzo, ad esempio, non serve a nulla. È un’inutile perdita di tempo nelle emergenze. L’attuale ospedale di Savigliano, a voler essere ottimisti, regge al massimo ancora una decina d’anni”.

In questo quadro a tinte fosche, alla vigilia della venuta a Savigliano del presidente della Regione Alberto Cirio e dell’assessore alla Sanità, Luigi Icardi, i due consiglieri regionali del Pd hanno avanzato critiche pesanti.

“L’assessorato va stanato, perché – ha detto Marello - non c’è nulla di chiaro, né per quanto riguarda i finanziamenti Inail, né per come si pensa di realizzare il ventilato partenariato pubblico-privato”.

Ancor più duro il giudizio del capogruppo regionale Pd Gallo: “Atti non ce sono. I fondi non si capisce bene dove verranno attinti. La giunta Cirio è affetta da “annuncite”, tanti proclami a cui non seguono mai fatti. E la sanità è il caso più emblematico”.

Gallo contesta a Icardi inerzia e mancanza di decisione: “Non c’è alcun piano. Tutti i nuovi ospedali che dovevano essere cantierizzati in Piemonte sono al palo, a partire dalla Città della Salute. Non vorrei deludervi – ha detto ai presenti in sala – ma credo che l’assessore, nel caso vostro, abbia manifestato poco più che un desiderio”.

Marello, dal canto suo, ha ancora ricordato l’iter travagliato dell’ospedale di Verduno (27 anni!) come a voler raffreddare, da un lato, gli entusiasmi e, dall’altro, richiamare il territorio alla compattezza.

“Non dovete accontentarvi di generiche promesse, ma – hanno detto sia Gallo che Marello – esigere risposte precise e un cronoprogramma ben definito”.

Lunedì mattina, alle 11, a Savigliano Cirio e Icardi incontrano i sindaci dell’area saviglianese, saluzzese e fossanese.