Grazie al nuovo reparto di Urologia dell'ospedale di Savigliano

Siamo state ricoverate per un operazione nel reparto di urologia per un intervento, nel frattempo della degenza siamo state spostate dal secondo piano al terzo piano al nuovo reparto.

Volevamo ringraziare per l’organizzazione, l’umanità, la gentilezza, il cuore e tutto l’impegno che mettete nel vostro lavoro.

Nonostante il “trasloco” da gestire ed “organizzare” non avete perso mezzo secondo per dedicare non solo “cura” al paziente ma regalare anche un sorriso, sempre!

Sapendo a sdrammatizzare anche i momenti che sembrano impossibili. Con questo ci avete insegnato tanto, crediamo fortemente che avere una passione genuina per il proprio lavoro (o fare del proprio lavoro una grande passione) sia fonte di forza e ispirazione, che sia il primo ingrediente alla base di una vita professionale potenzialmente felice (e fatta di alti e bassi come ogni vita).

Vi ringraziamo con tutto il cuore, nonostante ogni tre per due facevamo suonare quel “campanello”…. Grazie grazie grazie a tutti.





Elisa e Loredana stanza 4