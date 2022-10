A Rifreddo una panchina rosa per la lotta ai tumori

Domenica 16 ottobre alle ore 12 l’Amministrazione comunale di Rifreddo, su suggerimento della LILT (Lega italiana per la lotta contro i tumori) di Saluzzo, inaugurerà in piazza della Vittoria una panchina rosa per la Campagna del Nastro Rosa che ha come obiettivo quello di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori al seno. Una campagna che negli scorsi anni si caratterizzava per l'illuminazione di rosa di un monumento ma che quest’anno, visto anche il caro energia, ha cambiato pelle e si concretizza nella sistemazione sul suolo comunale di una panchina rosa. Pur cambiando la modalità rimane, invece, fermo l'obiettivo: sensibilizzare la popolazione locale sulla campagna di prevenzione.

“Affrontare con il mezzo della Prevenzione il tumore al seno, come ci invita a fare la Lilt con la Campagna rosa – commenta il vicesindaco Elia Giordanino – è un progetto da affiancare con decisione. Da qui l’iniziativa di mettere sotto gli occhi di tutti un oggetto utile che richiama l’attenzione in modo significativo. Tenendo presente che la Prevenzione è indispensabile per qualsiasi forma di malattia oncologica”.