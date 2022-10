Saluzzo, visita guidata dedicata a Margherita di Foix, la piccola francese che governò l'antico Marchesato

"La piccola francese che governò un marchesato": è la visita guidata a cura di Musa Itur domenica 16 ottobre a Saluzzo, dedicata a Margherita di Foix.

L’itinerario in occasione della seconda edizione della Festa del Libro medievale e antico che si svolgerà nei giorni 21-22-23 ottobre, dedicata alle donne del Medioevo.

Margherita di Foix fu un personaggio emblematico della condizione femminile dell’età di mezzo. Il percorso toccherà i luoghi dove la marchesa sposa di Ludovico II visse i suoi affetti e le sue ambizioni (Castiglia, Palazzo delle Arti Liberali, Chiesa di San Giovanni, Casa Cavassa).

Attraverso la storia della nobildonna si illustrerà la condizione femminile nel medioevo nelle varie età della vita e della classe nobiliare e sociale di appartenenza.

Orario e partenza: alle 15.30 con partenza dalla biglietteria della Castiglia in Piazza Castello 1 Costo: 8 euro – under 12 gratuito Per info e prenotazioni: 📧 musa@itur.it o al numero ☎️ +39 329 394 0334