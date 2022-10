Prima uscita ufficiale dei giovani di Cuneo Volley al palasport di Busca: "Ecco la nostra nuova casa"

Con la prima partita interna nel campionato di serie C, si è aperta ufficialmente oggi, sabato 15 ottobre, la stagione del Cuneo Volley sul campo di Busca, da quest’anno teatro di gara del settore giovanile della società del capoluogo.

Per Busca, cittadina che ama profondamente la pallavolo, si tratta di un ritorno al passato: qualche lustro fa, infatti, la squadra locale arrivò fino alla serie B (l'odierna A3) con centinaia di tifosi che gremivano ogni settimana le tribune del bellissimo impianto di corso Romita.

“La grande pallavolo ritorna nel palazzetto che negli anni ‘90 fu uno dei teatri più importanti della provincia di Cuneo nel settore maschile – ha detto prima della sfida con il Valsusa il sindaco di Busca, Marco Gallo –. Ben vengano le partite della C e della D di Cuneo Volley, sperando ovviamente che in futuro la pallavolo maschile buschese possa tornare a calcare questo campo”.

“Oggi iniziamo una nuova avventura in questo palazzetto – le parole del presidente di Cuneo Volley, Gabriele Costamagna -. Quest’anno abbiamo deciso di cambiare la mentalità societaria per quanto riguarda il settore giovanile. Ci teniamo molto e finalmente vediamo il settore giovanile non più come una spesa, ma un investimento da fare per il nostro futuro. E nel momento in cui riesci a fare questo cambio di mentalità, rendi l’investimento stesso più leggero da sostenere. Tutto ciò è stato un costo, l’apertura di una foresteria e l’ingaggio di ragazzi che arrivano da fuori, ma abbiamo in mente un percorso ben chiaro da percorrere e lo portiamo avanti”.

Dopo la foresteria, non restava che dare ai ragazzi la possibilità di giocare in un’arena. “Lo spostamento a Busca significa fornir loro la possibilità di giocare in un vero palazzetto – ha concluso il presidente -. L’Itis, che è la nostra sede degli allenamenti e dove ci troviamo benissimo, caratterialmente è una palestra ed una partita è bello disputarla in un palazzetto. Perciò abbiamo deciso di spostare a Busca le gare delle nostre squadre Under 17 e Under 19, insieme con quelle delle serie C e D. Ringrazio a nome di tutta la società l’Amministrazione buschese per la calorosa accoglienza che ci ha riservato”.

Particolarmente emozionato e soddisfatto Alessandro Marino, socio delegato del settore giovanile di Cuneo Volley: “Sì, sono davvero molto soddisfatto di come questa nuova governance del Cuneo Volley sia riuscita a riportare il settore giovanile a giocare in un palazzetto ed una piazza importante come quella di Busca.

Come società vogliamo crescere e questo, a parere di tutti, era il momento giusto per riportare i nostri giovani a gareggiare in un vero e proprio palasport. Siamo riusciti ad anticipare di un anno l’allestimento della foresteria, nella quale ora abbiamo quattro ragazzi che arrivano da altrettante società le quali hanno deciso di sposare il nostro progetto per far crescere i loro ragazzi nel Cuneo Volley.

Voglio ringraziare i vecchi sponsor che hanno rinnovato la fiducia nei nostri confronti e nel contempo dare il benvenuto a quelli nuovi. Da parte nostra non mancheremo di mettere il massimo impegno per tornare a riportare dei giovani talenti in Prima Squadra”.