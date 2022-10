Domenica puntata di Melaverde dedicata alle terre del Monviso e alla Bagna Caoda

Il Monviso in una immagine di repertorio

Melaverde, lo storico programma tv di Canale 5, torna nella Granda con una puntata dedicata alle terre del Monviso e al piatto principe dell’autunno e dell’inverno piemontese, la Bagna Caoda.

La puntata, dal titolo “Sorgenti del Po”, andrà in onda domenica 16 ottobre alle ore 11.55 su Canale 5.

Le riprese sono state seguite dal conduttore Vincenzo Venuto e registrate tra Crissolo (Pian del Re) e Faule in collaborazione con Coldiretti Cuneo, Parco del Monviso, Comune e Pro loco di Faule, A.S.D. Podistica Valle Varaita e Confcooperative Piemonte.

Un viaggio tra paesaggi, storia e antiche tradizioni che sarà una splendida vetrina per il nostro territorio e le sue produzioni agroalimentari.