La discesa dagli alpeggi della famiglia Landra di Borgo: una tradizione da tre generazioni [FOTO E VIDEO]

Erano in alpeggio sull'Alpe Freida di Roaschia con 200 vacche e una settantina di pecore e capre. Questa mattina, sabato 15 ottobre, sono tornati a casa, accompagnati da una ventina tra familiari e amici.

È la storia della famiglia Landra, malgari da tre generazioni. Negli anni Settanta iniziò Giuseppe, detto Gepu, poi i figli Luigi e Armando, e ora anche i nipoti Cristian e Massimo.

Ad accoglierli, nella tappa di fianco al cimitero, anche la sindaca Roberta Robbione con gli assessori Fabio Armando e Armando Boaglio: “Siamo qui per onorare una bella tradizione”.

La famiglia Landra vive in una cascina in via Candela. Luigi con la moglie Silvia e i figli Cristian, Nicole e Alessia. Armando con la moglie Romina e i figli Massimo e Monica. Allevano animali e producono anche verdure.

In alpeggio erano sempre in tre: il nonno di 77 anni Gepu, con i nipoti Massimo, 24 anni, e Cristian, 16, al terzo anno dell'istituto agrario. Proprio lui si è dedicato, per la prima volta, alla produzione di formaggi nel caseificio comunale di Roaschia. Hanno iniziato con una piccola produzione del classico nostrale e di quelli freschi.

Luigi Landra andava e veniva: “È una bella festa salire ma è anche una bella festa scendere. Quest'anno è stata una buona annata nonostante la siccità. Siamo riusciti con vari accumuli a portare l'acqua e fare bere tutta la mandria di bovini e ovini. Siamo malgari da tre generazioni e speriamo di continuare”.

La discesa dall'alpeggio è durata due giorni. Ieri erano già scesi alla cava di Roaschia e questa mattina l'arrivo a Borgo. Tutto a piedi, come vuole la tradizione. Tanti i curiosi che si sono fermati a salutarli e a fotografarli. Ora gli animali resteranno ancora nei prati di via Candela per circa due mesi e poi saranno ricoverati in stalla fino alla prossima primavera.