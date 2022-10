Paolo Giraudo in gara al Club Bouliste Monégasque

Lo scorso fine settimana il borgarino Paolo Giraudo ha partecipato, insieme Diego Rizzi di Vallecrosia e Alessio Cocciolo di Ventimiglia, a un importante torneo di bocce a Pétanque a Montecarlo, presso la sede del Club Bouliste Monégasque.

Un evento internazionale con 256 terne con presenze da tutto il mondo sotto gli attenti occhi dei giudici internazionali di gara. La pétanque o petanca, è una specialità dello sport delle bocce, nata in Provenza e derivata dal "gioco provenzale". Insieme al volo e alla raffa, è una delle tre specialità proposte dalla Confédération Mondiale des Sports de Boules come possibili nuove discipline per le Olimpiadi del 2024.

Paolo Giraudo “… è stata una bella esperienza, siamo stati bravi nelle prime partite di sabato ma non bravissimi! Purtroppo, non siamo riusciti a qualificarci per le finali della domenica. Sono contendo di aver disputato questa gara con gli amici di Ventimiglia Diego Rizzi e Alessio Cocciolo, campioni mondiali in carica, e recenti vincitori degli Europei dello scorso luglio 2022. Ho una bella notizia per gli appassionati del gioco delle bocce: da una settimana le nostre Ferramente Audisio di Borgo San Dalmazzo e Boves sono diventate rivenditrici autorizzate del prestigioso marchio BOULENCIEL”.