Cherasco, i lavoratori della cucina della casa di riposo: "Nessuno pensa ai dipendenti. Cosa aspetta la Curia a intervenire?"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera dei lavoratori Si Cobas-Gesac, in riferimento alla cessione del reparto cucina della casa di riposo di Cherasco.

***

"Gentile Direttore,

siamo qui a confermare un’altra volta quanto i nostri dubbi fossero fondati circa la lecita preoccupazione per il nostro futuro lavorativo all’interno della struttura, né, del resto, nulla è stato detto a tal proposito dai vertici della Casa di Riposo, i quali si sono limitati a rimarcare la soddisfazione degli ospiti senza alcun accenno alla soddisfazione dei dipendenti.





I dipendenti nella persona degli odierni sottoscrittori mantengono le loro perplessità circa l’operazione svolta e rivendicano come le loro condizioni di lavoro e, quindi, anche il servizio offerto fossero notevolmente migliori sotto la gestione diretta della Casa di Riposo.





Stupisce in tutta la vicenda il silenzio della Chiesa Cattolica che, di fatto, resta alla finestra a osservare inerte senza prendere una posizione e senza neppure ascoltare le rimostranze dei dipendenti. Ci si chiede perché Encicliche come la “Rerum Novarum” di Papa Leone XIII e, 90 anni dopo, la “Laborem Exercens” di Papa Giovanni Paolo II, non vengano issate a punti di ispirazione e vengano riposte nel cassetto a prendere polvere ed essere, forse volutamente, dimenticate.





E’ evidente, infatti, come la Ge.S.A.C. s.c.s., cooperativa facente parte delle ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani), quindi della Chiesa Cattolica, non faccia propri i principi della dottrina sociale della Chiesa, visto che mantiene nei nostri confronti un comportamento vessatorio e irrispettoso della nostra persona e della nostra professionalità, arrivando addirittura a sospendere dei dipendenti in organico a Cherasco, tra cui una persona che tutt’ora sta effettuando terapie salvavita dopo aver subito un delicato intervento chirurgico, e un’altra persona che ha subito un brutto esaurimento nervoso a causa di atteggiamenti ostativi, vessatori e non improntanti all’imparzialità, perpetrati all’interno della cucina dalla stessa cooperativa.





Possiamo affermare che, dal nostro punto di vista, il tanto decantato “miglioramento professionale e personale”, a più riprese sventolato dai vertici della Casa di Riposo e dei comuni di Cherasco e Narzole al fine di giustificare l’operazione con la Ge.S.A.C., non si è per nulla compiuto.