Amianto, il comitato A.R.A.S.I.S. bacchetta la Regione: "Mai attivata la sorveglianza per gli ex esposti"

Cosa si può fare quando si hanno sintomi riconducibili all'amianto? Una domanda che inevitabilmente deriva - almeno secondo i membri dell'Associazione Rischio Amianto e Sostanze Inquinanti per la Salute di Mondovì e della Val Tanaro (A.R.A.S.I.S. odv) - dal calo dell'attenzione pubblica sulle problematiche relative all'utilizzo del materiale stesso.

"Il comitato strategico amianto promosso dalla Regione Piemonte e a cui partecipano gli assessorati di Sanità e Ambiente, che generalmente veniva convocato due o tre volte l'anno, non si riunisce dal 3 giugno dello scorso anno, nonostante le diverse sollecitazioni" scrive l'associazione in una lettera ufficiale giunta al nostro giornale.

"La sorveglianza sanitaria per gli ex-esposti approvata dalla Conferenza Stato-Regioni il 22 febbraio 2018 non è mai stata attivata nella nostra Regione - prosegue il comitato - . Le aziende del monregalese che lo hanno utilizzato sino al 1991 sono la Valeo, la Ferodo (oggi Federal Mogul), l'ex Tako Paven e l'ex Cartiera di Bagnasco, ma anche l'ex Fiat Ferroviaria (oggi Alstom di Savigliano), la ex Galfer (oggi ITT di Barge) e il reparto manutenzione della Michelin".

"La nostra associazione si rivolge a tutte le persone che potrebbero avere sintomi legati all’utilizzo di questo materiale, per intervenire in tempi rapidi e prevenire malattie come il mesotelioma pleurico (per cui non esiste una diagnosi precoce certa e una cura efficace, ma solo una terapia che può prolungare la vita della persona), il tumore al polmone, alla vescica o ad altri organi che possono avere come con-causa l’amianto e l’asbestosi, malattia polmonare cronica che se non curata adeguatamente può ridurre la speranza di vita".