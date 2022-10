Cuneo, tra le alienazioni del Comune anche cascina Bernardina e i box interrati di piazza Europa

Piano delle alienazioni: 2.600.000 euro il valore di cascina Bernardina Sullo schema del DUP 2023-2025 scaricabile dal sito internet del Comune di Cuneo è già possibile accedere alle informazioni sul piano delle alienazioni. Tra cui spiccano alcune voci particolarmente ingenti dal punto di vista delle previsioni di vendita: una parte dei terreni di cascina Piccapietra in località Madonna dell'Olmo (3.500.000 di euro), quelli di cascina Bernardina in località Santa Margherita di Peveragno (2.600.000 di euro) e la vendita di palazzo Della Chiesa per 2.400.000 di euro.

Il discusso progetto del Bando Periferie è stato citato dallo stesso assessore Serale tra quelli più significativi del piano delle opere, ed è stato al centro di un'altra commissione, quella congiunta convocata per la serata del 12 ottobre. Un appuntamento particolarmente partecipato - e che ha visto una lunghissima discussione - nel quale l'assessore Alessandro Spedale ha aggiornato i consiglieri proprio rispetto al bando per la manifestazione d'interesse all'acquisto dei box e dei posti auto sotterranei (di prossima pubblicazione, conditio sine qua non per il raggiungimento della copertura economica del progetto di restyling stesso).