"La Cuneo-Ventimiglia ferrovia meravigliosa... ma senza meraviglie. Serve conferenza programmatica"

Parole di Sergio Scibilia , presidente di AGB, l'associazione a sostegno della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia. Che lamenta, in riferimento al tratto ferroviario, " la carenza e mancanza di una regia, di un’agenda precisa con una pianificazione chiara di messa in ordine e di sviluppo della linea ".

"Manca una visione unitaria, sono troppe le competenze distribuite tra i due Stati e le tre Regioni - prosegue Scibilia - . Il risultato finale è sotto gli occhi di tutti: la linea funziona a senso unico, dal Piemonte alla Liguria, con orari sballati. La velocità di crociera è ancora ridotta, con tempi di collegamento sopra la norma e , malgrado le risorse impegnate per ripresa dopo la 'tempesta Alex', la linea ferrata non è ancora in sicurezza".