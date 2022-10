Nutriscore al capolinea, Bergesio (Lega): "Grande battaglia condotta dall'Italia. Tuteliamo la salute dei consumatori!"

“ Hanno provato a tagliare le gambe al Made in Italy per favorire invece i cibi lavorati delle multinazionali, ma il nostro Paese ha resistito ed oggi il Nutriscore, l’assurda e semplicistica etichettatura a semaforo sostenuta dalla Francia, sembra sia finalmente al capolinea ”. Così il Senatore cuneese Giorgio Maria Bergesio , Lega, commenta la notizia giunta in questi giorni dei nuovi “schemi valutativi alternativi” che l’Ue starebbe valutando sulla base delle quantità giornaliere.

“Il Nutriscore non serve ad informare i consumatori bensì ad orientarne le scelte, penalizzando il Made in Italy – afferma il Senatore della Lega -. Grazie alla nostra battaglia contro il sistema di etichettatura francese, oggi sempre più Paesi sono scettici, e così non sarà il Nutriscore il sistema ad essere proposto da Bruxelles come modello unico di riferimento a livello comunitario. Una sconfitta che non va giù a chi come Leclerc ha scommesso e investito tanto sul Nutriscore perfino con campagne pubblicitarie”.