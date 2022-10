A Mondovì presentazione del libro "Terra di muri e di confini. In moto nell'Europa dell'Est"

Sabato 22 ottobre, alle ore 17, nella Sala comunale delle Conferenze "Cap. Luigi Scimè" (Corso Statuto 11/D) di Mondovì Breo, verrà presentato il libro di Maria Gabriella Asparaggio, Terra di muri e di confini. In moto nell'Europa dell'Est, edito nel 2022 da Il Saviglianese. Sarà presente l'autrice che verrà introdotta da Francesca Bertazzoli, Assessore all'Istruzione del Comune di Mondovì. L'ingresso è libero.

L'appuntamento intende costituire un contributo offerto all'approfondimento della conoscenza dei paesi dell'Europa dell'Est, tormentati, negli ultimi decenni, dalla complicata situazione venutasi a creare in conseguenza di inaspettati sconvolgimenti economici, politici e sociali.

Il libro nasce dalla passione per il viaggio, dal bisogno di conoscere l’altro, dall’anelito di raccontare e raccontarsi, attraverso le esperienze vissute durante la scoperta di luoghi a noi sconosciuti, mai visti, intensamente sognati. Ma anche dal desiderio di riferire sulle relazioni intessute con le persone via via incontrate in questo cammino. E proprio da queste relazioni si sviluppa a poco a poco un libro che racconta di emigrazione, di solidarietà, di comunismo, di dittatura, di società, di uomini, di vita e di guerra.

MARIA GABRIELLA ASPARAGGIO è nata a Torino e vive a Savigliano. Ha iniziato il suo lavoro di insegnante nella scuola dell'infanzia e primaria per poi proseguire nella scuola secondaria di primo grado dove attualmente lavora. Appassionata di storia locale ha pubblicato nel 1998, sulla Rivista dell'Istituto storico della Resistenza in Cuneo e provincia, "Il presente e la storia", l'articolo dal titolo Dal PNF al PFR: Savigliano 1940-45; e nel 2006, in Storia di Savigliano il '900, Vol. 1 e 2