Cuneo, ultimo giorno per la Fiera Nazionale del Marrone [VIDEO]

E' partita oggi (domenica 16 ottobre) la giornata conclusiva della 23^ edizione della Fiera Nazionale del Marrone di Cuneo, tradizionalmente quella maggiormente frequentata.

In piazza Europa, piazza Galimberti, via Roma e in altre aree del centro e del centro storico della città i caldarrostai e i tantissimi stand stanno offrendo ai numerosi visitatori - in totale se ne attendono centinaia di migliaia - che ancora sino alla sera di oggi raggiungeranno la città.

La 22^ adunata degli Uomini di Mondo

Ma oggi si è tenuta anche la 22^ adunata nazionale degli Uomini di Mondo. Ben conosciuta nella comunità cuneese l'associazione, nata nel 1998 prendendo spunto da una frase pronunciata dall'attore napoletano Antonio de Curtis in arte Totò in numerosi suoi film: "Sono un uomo di mondo, ho fatto il militare a Cuneo", riunisce tutte le persone che anche per un solo giorno hanno prestato servizio militare o civile nella nostra Provincia.