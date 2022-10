Bra, all'auditorium BPER Banca le premiazioni del progetto 'Lo sport fortifica, lo studio nobilita'

"La nostra realtà che ha un duplice riconoscimento dal CONI quale benemerita e dal Ministero del Lavoro quale Associazione di Promozione Sociale in campo sin dal 2006 è ben radicata nel contesto comunitario braidese e non posso che esser riconoscente a tutta la squadra che compone il Consiglio Direttivo in particolare al nostro Segretario Giuseppe Sibona per il tanto lavoro profuso in contesti progettuali in particolare a favore dei giovani come quello che vivremo a breve" - afferma il Presidente UNVS Sezione di Bra Giuseppe Gandino a cui fa eco Sergio Provera Vice Presidente dell'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule Gruppo Comunale di Bra - "Da tempo AIDO crede che collaborare con realtà sportive possa amplificare il messaggio di tutela della vita e ben concretizzare un progetto così importante di supporto ai giovani, il futuro della nostra società, non può che avvalorare le scelte fatte per un percorso intrapreso da anni e che in questa occasione vede coinvolti anche i Gruppi Intercomunali di Bagnolo Piemonte, Barge e Valle Po nonché di Saluzzo, Piasco e Valle Varaita unitamente alla Sezione Provinciale di Cuneo perché far squadra moltiplica un risultato che con UNVS Sezione di Bra crediamo in modo importante: la prevenzione della vita stando in forma praticando dello sport in modo sano e costante".