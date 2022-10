Calcio a 5, Futsal Savigliano 'fa la partita' ma è il Bra a vincere il derby cuneese

Il Bra vince un derby bloccato, con poche emozioni e tanto tatticismo su entrambi i fronti: l'episodio decisivo a otto minuti dal termine del match con Papa bravo a recuperare palla, a ripartire e a depositare il pallone alle spalle di capitan Cardillo. Per la Futsal un nuovo stop, il secondo consecutivo con una sola rete di differenza: per quanto visto in campo, anche questa volta, probabilmente sarebbe stato più giusto il pareggio.

Nella seconda parte di gara, il ritmo è salito maggiormente con la Futsal che provato ulteriormente a trovare la via del gol: a 8 dal termine l'episodio decisivo con Papa bravo a recuperare palla al rientrante Cossotti e ad involarsi verso la porta di capitan Cardillo. Per la Futsal, alcuni minuti una grande occasione con Greco su cui Cafagna si è superato per mantenere il vantaggio: nel finale, con la mossa del portiere di movimento, ancora un'occasione per Emanuele Silvestri, murato dalla difesa avversaria.