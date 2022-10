Calcio Serie D: Pavesi gol, Bra batte Pont Donnaz 1-0

Il Bra si impone di misura sul Pont Donnaz nella nona di campionato: all'Attilio Bravi decide una rete di Pavesi a metà ripresa. Buona prestazione della squadra di Floris che sbaglia anche un calcio di rigore con Capellupo in avvio di partita e concede poco o nulla agli avversari. 1-0 il risultato finale.

LA CRONACA

Pronti via ed il Bra ha una grande chance per portarsi in vantaggio. Un tocco di mano in area di Piscopo costa il penalty agli ospiti ma Capellupo sciupa dagli undici metri calciando debolmente alla destra di Libertazzi, abile a bloccare a terra. I giallorossi accusano il colpo e commettono qualche errore di troppo nel palleggio. Al 23' proteste per un possibile nuovo rigore su Menabò, atterrato in procinto di battere a rete ma il direttore di gara lascia correre. Minuto 34: batti e ribatti in area valdostana, la palla arriva a Tos che non ci pensa due volte e calcia. La sfera si perde sul fondo. Al 40' Pont Donnaz insidioso. Valenti suggerisce per Yon la cui conclusone viene deviata in corner da Ujkaj. Poco dopo squillo di Pavesi, Libertazzi para senza problemi. Il primo tempo si conclude senza recupero, 0-0 il risultato.

Bra alla ricerca del gol con gli ospiti attenti ed ordinati in fase difensiva anche in avvio di ripresa. Equilibrio spezzato dal gol di Pavesi, al 67', su sviluppi di un corner calciato da Capellupo. Da applausi la torsione vincente del numero 10 di Floris, tra i migliori in campo: 1-0. La difesa giallorossa non commette sbavature, arginando bene i tentativi ospiti fino alla fine (4 i minuti di recupero concessi dall'arbitro). Braidesi al sesto risultato utile di fila e a quota 16 punti in classifica.

TABELLINO

Bra (4-3-3): Ujkaj, Dall'Olio, Quitadamo (72' Marchetti), Tos, Pautassi; Daqoune, Capellupo, Gerbino; Pavesi (78' Cassata), Menabò, Bongiovanni. A disp: Favaro, Mirisola, Tuzza, Di Benedetto, Olivero, Mawete

Pont Donnaz (4-3-3): Libertazzi, Cottarelli, Ferrando, Piscopo (78' Pasquini), Tourè (59' Sassi); Chianese (46' Viberti), Grieco, Marianeschi (73' Lala); Jeantet, Valenti, Yon (78' Gai). A disp: Marenco, Gai, Crema, Florio, Doda,

Gol: 67' Pavesi

Ammoniti: Gerbino, Viberti, Marianeschi

Arbitro: Alessio Vincenzi di Bologna, assistenti Filippo Todaro di Finale Emilia e Leonardo Rossini di Genova