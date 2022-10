Volley Femminile: la Lpm Bam Mondovì supera il Pinerolo 3-2 e chiude il Memorial Giampaolo Ferrari al 3° posto

Ancora segnali positivi per la Lpm Bam Mondovì, che questo pomeriggio ha superato in rimonta per 3-2 la formazione di A1 dell'Union Volley Pinerolo nella finale per il 3° e 4° posto del 5° Memorial Giampaolo Ferrari di scena a Novara. Vittoria, dunque, che è valsa il terzo posto delle pumine.

Dopo la sconfitta subita ieri per 3-0 ad opera proprio delle padrone di casa della Igor Volley Novara, le ragazze di Solforati oggi hanno affrontato il Pinerolo, che a sua volta era stato superato dal Cuneo Granda Volley per 3-2. Nella "finalina" odierna da segnalare la grande rimonta messa in atto dalle pumine, che sotto 2 set a 0 sono riuscite a risalire la china, per poi strappare la vittoria al tie-break con il punteggio di 15-13. In questi minuti Cuneo e Novara sono in campo per contendersi il primo posto del Torneo.

Buone notizie, dunque, per la squadra monregalese, che al cospetto di formazioni di categoria superiore si è dimostrata all'altezza della situazione. Domenica prossima per la Lpm arriva l'esordio casalingo in campionato nel big match con avversaria la Futura Busto Arsizio.