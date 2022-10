Volley maschile A3: esordio casalingo con vittoria per il Monge Gerbaudo Savigliano, 3-1 contro Bologna

Esordio casalingo con vittoria piena per il Monge-Gerbaudo Savigliano, che, nella prima gara stagionale al PalaSanGiorgio di Cavallermaggiore, parte male contro il Geetit Bologna, ma poi alza il livello di gioco, rimonta e vince in quattro set. I biancoblu cedono il primo parziale 19-25, vincono agevolmente il secondo 25-14, hanno la forza per non sbagliare ai vantaggi nel terzo (27-25) e chiudono la pratica nel quarto (25-18), complice anche qualche errore di troppo degli ospiti. MVP dell’incontro è Marco Spagnol, autore di 21 punti, mentre il top scorer è il bolognese Lugli, con 24.

I sestetti iniziali Coach Simeon conferma cinque sesti del match di esordio a Brugherio, con l’unica novità rappresentata dall’esordio dall’inizio di Spagnol. Filippi in palleggio, Spagnol opposto, Galaverna e Nasari schiacciatori, Mellano e capitan Dutto al centro. Libero Gallo. Coach Marzola risponde con Lusetti in regia, Lugli opposto, Maletti e Guerrini in banda, Ballan e Orazi al centro. Libero Gabrielli.

Primo set L’inizio del match è equilibrato: Bologna prova a scappare sul 2-4, ma Savigliano accorcia subito e con un muro di Spagnol fa 6-6. Il set segue questo canovaccio anche a ridosso della sua metà: sul 12- 14 per gli emiliani, un problema all’asta destra della rete consente ai due allenatori di usufruire, di fatto, di un time-out aggiuntivo. Dalla pausa forzata rientrano meglio i biancoblu, che mettono il muso per la prima volta avanti: 15-14. Bologna, però, reagisce subito, approfittando di alcune imprecisioni in fase di ricezione dei saviglianesi: time-out Monge-Gerbaudo sul 15-17. Al rientro, però, non cambia l’inerzia: due errori gratuiti piemontesi spingono Simeon a chiamare subito un altro time-out. Savigliano prova la carta Trinchero per Filippi in palleggio, ma Bologna non si prende più: un maniout con il muro saviglianese di Lugli, 8 punti per lui, chiude il primo parziale sul 19-25.

Secondo set Il secondo parziale si riapre con gli stessi uomini del primo set in campo e con il solito equilibrio. Savigliano, però, ha un altro piglio e, approfittando anche dell’imprecisione sia in difesa che attacco, si porta sul 10-6, costringendo Marzola al primo time-out bolognese del match. È tutto un altro Monge-Gerbaudo: Nasari e, soprattutto, Spagnol sono molto più aggressivi e i padroni di casa riescono a doppiare gli ospiti sul 16-8. Marzola inserisce Oliva per Orazi, ma l’inerzia non cambia. Simeon inserisce anche Trinchero per Filippi con il punteggio ampiamente nelle mani di Dutto e compagni, ma i saviglianesi abbassano la soglia di attenzione e la panchina ferma il gioco sul 22-14. Passaggio a vuoto messo da parte: tre punti consecutivi, di Galaverna, Spagnol e Mellano, chiudono i conti. 25-14.

Terzo set Le squadre viaggiano a lungo sui binari dell’equilibrio, fino al 12-12. Quindi, tre errori consecutivi degli ospiti consentono a Savigliano di portarsi sul 16-12, massimo vantaggio del parziale. Bologna, però, non ci sta e rientra con due punti consecutivi di Orazi, spingendo Simeon a chiamare time-out sul 16-15. Savigliano rientra bene: due punti consecutivi di Galaverna, di cui un ace e un muro di Mellano riportano i biancoblu sul +3 (19-16). Un fallo in palleggio di Filippi, al culmine di un ottimo momento bolognese, ristabilisce una nuova parità sul 20-20 e questa volta è Simeon a fermare ancora il gioco, in quello che sembra un incontro di scacchi. Si va ai vantaggi e la chiude Galaverna: punto del 26-25 e successivo ace per chiudere i conti.

Quarto set Dopo una prima fase di studio, Savigliano ritrova alcune buone giocate e prova un nuovo allungo: un attacco-out di Lugli regala il +2 (9-7). Time-out Bologna. Gli ospiti rientrano, ma Savigliano si porta di nuovo a +2 sul 14-12 e Marzola gioca già il secondo time-out, inserendo Govoni per Lusetti in regia. Entra Camperi per Mellano e tiene la battuta per tre punti, con Savigliano che si porta sul 19- 16. Lo stesso Mellano lascia il campo a Rainero, che fa il suo ingresso prima che Nasari giochi con il muro ospite per trovare il mani-out del 20-17. Savigliano è in euforia e tre punti consecutivi di Filippi, Spagnol e ancora Filippi producono il massimo vantaggio sul 23-17, con cui i biancoblu ipotecano l’incontro. Dopo un errore in battuta di Govoni, è proprio un primo tempo di Rainero a chiudere i conti: 25-18 e prima vittoria piena per Dutto e compagni.

Le dichiarazioni. A fine gara l’MVP Marco Spagnol, ex dell’incontro commenta così: “Era una gara che sentivo molto, per ovvie ragioni, ma fortunatamente è andata bene. Siamo partiti male, poi siamo stati bravi a ritrovare i fondamentali e, punto dopo punto, abbiamo ritrovato la giusta fiducia. Nervosi all’inizio? I miei compagni non lo so, io sicuramente sì, lo ammetto, ma ringrazio anche loro per avermi fatto entrare in partita al meglio”.

Monge-Gerbaudo Savigliano-Geetit Bologna 3-1 Parziali: 19-25, 25-14, 27-25, 25-18

Monge-Gerbaudo Savigliano: Filippi 7, Spagnol 21, Galaverna 14, Nasari 10, Dutto (C) 6, Mellano 7, Gallo (L), Rabbia (L2); Trinchero, Camperi, Rainero 2; N.E. Calcagno, Bergesio. All. Simeon.

Geetit Bologna: Lusetti, Lugli 24, Guerrini 10, Maletti 8, Ballan 6, Orazi 9, Gabrielli (L), Brunetti (L2); Govoni, Oliva; N.E. Donati, Grottoli. All. Marzola. Arbitri: Gianmarco Lentini e Antonio Mazzarà Durata set: 29’, 23’, 29’, 23’