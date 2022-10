A proposito della mostra inaugurata sabato 15 ottobre a Cherasco su Mirò (FOTO)

"L’inaugurazione della mostra dedicata a Joan Mirò a Cherasco, è stata una boccata di ossigeno puro, una ventata di speranza, un ricominciare da zero o di nuovo.

Perché parlare di bellezza non è un fatto scontato; e farlo con la grazia e la leggerezza di chi l’ha pensata, voluta, costruita, con ottimismo e rara tenacia, riempie il cuore di speranza.

Perché questa di Mirò a Cherasco non è semplicemente una mostra, ma è un progetto che guarda con lungimiranza alle nuove generazioni, invitandole ad avvicinarsi senza timidezza e senza paura al mondo dell’arte. Della bellezza, dunque.

Ci sono persone che attraversano la tua vita professionale e personale, qualunque essa sia, in qualunque posto ti trovi, lasciano il segno; sono quelle più discrete, più silenziose, che lavorano senza far mai rumore. E tu ti accorgi della loro esistenza dalla presenza di quelle piccole, inconfondibili tracce che lasciano sul tuo terreno.

Una di queste è sicuramente Cinzia Tesio, curatrice della mostra, che con naturalezza si fa artista che testimonia l’arte; che cerca tenace sempre stimoli nuovi e che vuole raccontarci una o tante storie che hanno fatto la storia dell’arte. E poi fa un sogno, quello di testimoniarci un personaggio straordinario e forse mai compreso del tutto, come Mirò. Poi Cinzia è un’insegnante, una di quelle che cerca di aprire il cuore dei bambini al senso vero dell’arte; lo fa con la semplicità che solo le persone complesse e vive possono permettersi. Lo fa quotidianamente dentro ad una scuola di provincia, piena di colori e volti tutti diversi; una scuola inclusiva e piena, dentro ad un mestiere che resta spesso un mistero anche per chi lo fa, per la sua fragilità e bellezza estrema.