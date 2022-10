Ad Ischia la presentazione del nuovo libro dello scrittore peveragnese Nicola Pettorino

In una sala gremita del “Grand Hotel delle Terme Re Ferdinando”, a Ischia, sabato 8 ottobre, vi è stata una serata con Nicola Pettorino, scrittore peveragnese originario dell’isola napoletana, che, per ricordare un suo amico fraterno, «Primo», ha presentato il suo ultimo romanzo, a lui dedicato “La scatola di latta”. È stato proposto anche il libro per ragazzi di Carla Pagliari “Lilla parlava con il fiume”.

L'avvocato Primo Celebrin, prematuramente scomparso nel 2019, è stato un vero “faro” per le associazioni sportive, giovanili e che operano nella sua Ischia, e non solo. L'amore per la propria terra, il rispetto della natura e la forza dell'amicizia espressi nei due libri li accomunano ai principi su cui si basa la nostra “Compagnia del Birùn” e con piacere gli attori (e coniugi, ndr) Simona Grosso e Manuel Spada hanno accettato l'invito all'evento per leggerne dei brani. Il ritratto commosso che gli ischitani hanno presentato dell'avvocato Celebrin ci ha fatti sentire loro vicini e si può riassumere nelle parole espresse da Pettorino nel suo intervento: “l'amicizia e la generosità quando vengono donate arricchiscono chi le riceve e chi le dona, migliorano il nostro modo di stare insieme e non muoiono mai”.