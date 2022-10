Mondovì festeggia i 40 anni della Croce Rossa

A nome dei volontari è intervenuto Paolo Adriano, ex presidente della CRI Mondovì e l’ispettrice Anna Maria Scarciglia , a nome del corpo delle infermiere volontarie: “ La Croce Rossa è una grande famiglia di cui non si smette mai di far parte ”.

Per la cerimonia dei 40 anni ha raggiunto Mondovì anche il vicepresidente regionale Croce Rossa Italiana, Luciano Mina: “La Cri viva in Piemonte, in Italia e nel mondo, perché è fatta di persone che portano il loro entusiasmo e il loro tempo. Nel 2021 a livello regionale ha svolto 3 milioni di ore di volontariato, un dato impressionante e che testimonia l’impegno quotidiano dei volontari per il bene. L’augurio per Mondovì e i suoi quarant’anni è che si continui sempre a spendere il tempo per il territorio in cui serviamo”.