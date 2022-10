A Diano d'Alba "Di sorì in sorì" è stato un successo firmato da ben 1500 partecipanti

"Di sorì in sorì": un successo sinonimo della voglia di vivere la natura da parte del pubblico appassionato di vino

“Di sorì in sorì”, una manifestazione che ha regalato le attese emozioni ai circa 1500 partecipanti che hanno potuto ammirare le prime pennellate dell’autunno nei vigneti di Diano d’Alba, dove il vitigno Dolcetto la fa da padrone. Una camminata enogastronomica che, accompagnata dal tempo, ha confermato la voglia delle persone di vivere la natura e le Langhe assaporando con i sensi le eccellenze del territorio. E così l’evento ha visto la partecipazione di un numeroso pubblico e si è svolto senza intoppi, per la soddisfazione di tutti.

«A nome mio e del Consiglio comunale - dichiara Ezio Cardinale, sindaco di Diano d’Alba - e, ringrazio il Luogotenente Marco Capurro, Comandante della Stazione Carabinieri di Diano d'Alba, il Commissario Livio Perano, Comandante della Polizia Locale di Cherasco ed i loro collaboratori per l’attenzione posta alla manifestazione sotto il punto di vista della sicurezza. Un grazie speciale alle volontarie e ai volontari del Gruppo di Protezione civile di Diano d'Alba, di Rodello e di Montelupo Albese, all'Associazione "I Sorì di Diano", alla Proloco di Diano d'Alba, ed ai dipendenti comunali.

Grazie a questa squadra la 22ª edizione della manifestazione "Di sori in sori" è stata ancora semplicemente ma non banalmente meravigliosa. Grazie di cuore anche agli oltre 1500 partecipanti, tra cui molti giovani, per il loro lodevole comportamento.

Grazie a Mario Proglio che, nelle vesti di volontario dell'associazione "Arvangia", ha condotto magistralmente le visite guidate programmate dal FAI sullo spianamento San Sebastiano, affascinando i presenti con la storia del luogo, degna dei libri di storia».