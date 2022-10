A Diano d'Alba una ricca stagione di incontri con l'università della terza età

Sarà perché “gli esami non finiscono mai”, ma sono più numerosi coloro che dopo la pensione scelgono di tornare sui banchi di scuola per tenere la mente sveglia, per dare spazio ai propri hobby, per imparare sempre nuove cose.

Anche quest’anno l’associazione culturale no-profit ARCI BRA UNI-TRE e l’Amministrazione Comunale di Diano d’Alba inaugurano il nuovo anno accademico dell’Uni-tre proponendo un programma ricchissimo e variegato per soddisfare gusti ed esigenze di tutti coloro che vogliono coltivare la propria cultura.



Quest’anno le lezioni dell’Unitre saranno ripartite su due diverse sedi in modo da poter coinvolgere tutti gli abitanti del comune. L’appuntamento sarà sempre il mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00, ma ogni settimana si cambierà il luogo dell’incontro alternando la sede tra la Biblioteca Comunale di Diano d’Alba e il Centro Culturale Don Mario Destefanis di Ricca di Diano d’Alba.



Partecipare all’Uni-Tre è un invito a ricordare che si è giovani sempre, anche e soprattutto nell’età pensionabile perché è proprio in questo periodo che il maggior tempo libero permette di coltivare interessi lasciati prima da parte.

Ogni iscritto è libero di frequentare qualsiasi lezione, laboratorio o altre attività anche secondo i propri interessi e attitudini.



INAUGURAZIONE

Mercoledì 9 Novembre ore 15.00

Con una lezione di cucina dello Chef Giorgio Gallina presso la Biblioteca Comunale di Diano d’Alba



NOVEMBRE

Mercoledì 9 Diano Lezione di cucina Docente: Pier Giorgio Gallina

Mercoledì 16 Ricca Spettacolo di magia Docente: Tino Genta

Mercoledì 23 Diano La nostra pelle Docente: Elisabetta Giussani

Mercoledì 30 Ricca L’aldilà trascurato Docente: Mauro Aimassi

DICEMBRE

Mercoledì 7 Diano Diritto di famiglia Docente: Laura Bonifacio

Mercoledì 14 Ricca L’arte di saper leggere Docente: Elio Stona

GENNAIO

Mercoledì 11 Diano Dalle Langhe a Giarabub. Un sacerdote ed un medico delle nostre terre in guerra nel deserto africano Docente: Antonio Zerrillo

Mercoledì 18 Ricca Il generale Govone Docente: Gianfranco Maggi

Mercoledì 25 Diano Le avventure di un enologo Docente: Carlo Casavecchia

FEBBRAIO

Mercoledì 1 Ricca Le donne e la Grande Guerra Docente: Antonio Zerrillo

Mercoledì 8 Diano Come invecchiare rimanendo giovani dentro Docente: Elisa Salvano

Mercoledì 15 Ricca Quattro chiacchiere con…. Docente: Pino Milenr

Mercoledì 22 Diano Storia dell’unione agricola Docente: Mario Proglio

MARZO

Mercoledì 1 Ricca Corretti stili di vita Docente: Laura Marinaro

Mercoledì 8 Diano Ancora musica Docente: Simona Colonna

Mercoledì 15 Ricca Modi di dire in italiano e piemontese Docente: Cesare Mozzone

Mercoledì 22 Diano Educazione alimentare: linee guida per una sana alimentazione Docente: Morena De Vecchi

Mercoledì 29 Ricca La società della stanchezza Docente: Battista Galvagno



APRILE

Mercoledì 5 Diano Le erbe officinali Docente: Annalisa Sartoris

Mercoledì 12 Ricca Le frodi nei prodotti ittici: conoscerle per non abboccare Docente: Elena Bruno

Mercoledì 19 Diano Nuove terapie in ematologia Docente: Paolo Gavarotti

Mercoledì 26 Ricca La regina dei balli a palchetto Docente: Margot

MAGGIO

Mercoledì 3 Diano Angeli e demoni: tutto quello che non sapete sugli psicofarmaci Docente: Enrico Pessina

Mercoledì 10 Ricca Lezione di cucina primaverile Docente: Federica Capocchia

Mercoledì 17 Diano Cure primarie e domiciliari Docente: Mirko Panico



SEDI:

Centro Culturale “Don Mario Destefanis” – piazza della Chiesa, 1 – San Rocco Cherasca, Ricca di Diano d’Alba

Biblioteca Comunale – via Umberto I, 27 – Diano d’Alba.



Per informazioni e pre-iscrizioni:

Comune di Diano d’Alba - tel 0173/69101

Arci Bra Uni-tre - via Audisio, 5 – Bra - Tel. 0172/245901