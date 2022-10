Boves e Dogliani in lutto: è mancato Renato Massolino, fondatore della Vimark

In lutto le comunità di Boves e Dogliani per la scomparsa di Renato Massolino, uno dei due fondatori della Vimark.

Il 77enne è deceduto nella notte appena trascorsa nella sua abitazione di via Vittorio Veneto a Boves. Da alcuni anni soffriva di una malattia degenerativa. Lascia la moglie Mara Vigna, i figli Enrico, Cristina e la mamma Pierina (di 103 anni).

Appassionato di escursioni in montagna Massolino amava lo sport ed era un tifoso del Torino. I funerali si terranno domani, 18 ottobre, alle 15 nella parrocchiale di San Bartolomeo a Boves.

Massolino, originario di Dogliani, a 10 anni aveva emigrato in Australia. Tornato in Italia negli anni '80, ha fondato assieme al fratello Giovanni la ditta specializzata nella produzione di intonaci per la bioedilizia. L'azienda (ubicata in strada Spartafino a Peveragno) è legata, sul territorio provinciale, alla chiesa del Sacro Cuore di Gesù. Oggi è guidata da Marco ed Enrico, figli dei due fratelli, e conta oltre 30 dipendenti.