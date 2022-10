L’Avis provinciale di Cuneo ricorda l’importanza del dono e dell’associazionismo

L’Avis Provinciale di Cuneo invita tutti i donatori a recarsi presso i Centri trasfusionali ospedalieri e i Centri di raccolta associativa della Provincia.

Il bisogno di sangue ed emocomponenti non finisce mai e l’unica fonte siamo noi, donne e uomini, dal momento che la strada del sangue sintetico non è ad oggi percorribile.

Accanto al valore del dono si sottolinea anche l’importanza dell’associazionismo: in un momento in cui sembra perdersi il senso di comunità quale aiuto e sostegno reciproco, donare con Avis significa credere in un qualcosa che va oltre la singola donazione.

L’Avis Provinciale di Cuneo, infatti, con premi, borse di studio e progetti negli anni ha sempre registrato un positivo ritorno per la collettività, accrescendo le conoscenze, la consapevolezza, la coesione sociale e la salute fisica non solo dei donatori, ma di tutti i cuneesi.

Da ultimo, forte l’appello ai tanti giovani della nostra Provincia: andate a donare, mostrate che il valore del dono è ancora più che mai attuale, perché il presente, e non solo il futuro, è in mano vostra.

Invitiamo i futuri donatori, prima di andare a donare, di rivolgersi alla Sezione Avis più vicina: i nostri volontari avisini saranno lieti di accogliervi, seguendovi nella vostra generosa scelta di donare.

Un grazie a tutti i donatori, presenti e futuri: il valore del dono e dell’associazionismo ci rende persone migliori.

Flavio Zunino

Presidente Avis Provinciale di Cuneo