“Ti Salvo io”: a Pian Munè di Paesana corso gratuito di disostruzione delle vie aeree

Conoscere le pratiche Salva Vita dovrebbe far parte del nostro patrimonio quotidiano, semplici manovre e insegnamenti che possono fare la differenza di fronte a situazioni di pericolo.

La pensano così “quelli” della località turistica di Pian Munè che organizza per domenica 23 ottobre la giornata “Ti Salvo io” dedicata ai grandi ma anche ai bambini.

Due momenti di corso: alle ore 11 e alle ore 14.

L’associazione Monviso Salvamento con i suoi istruttori si mette a disposizione di tutti per insegnare le semplici manovre salvavita con manichini per simulare una reale situazione e con manichini anche per i bambini che possono già essere pronti per apprendere le manovre.

La partecipazione è gratuita con eventuale offerta libera.

I rifugi durante la giornata sono aperti per associare la giornata anche al relax, al divertimento e al buon cibo di montagna.

Al pomeriggio, inoltre, la guida naturalistica Elisabetta porterà i bimbi nel bosco per il Laboratorio “il bosco tattile” e costruirà con loro il Fogliario.

Informazioni e prenotazioni al numero 3286925406 (anche via messaggio whatsapp).