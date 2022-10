Cuneo, controlli della Finanza nella zona della stazione: trovati 22 grammi di droga, una persona arrestata

Nell’ambito delle attività di presidio del territorio, militari appartenenti al Gruppo della Guardia di Finanza di Cuneo, congiuntamente al personale della Polizia ferroviaria, hanno condotto alcune operazioni di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti presso la stazione di Cuneo.

Avvalendosi dell’unità cinofila in dotazione al reparto, costituita dal cane “GOLIA” e dal suo conduttore, gli operanti hanno individuato e controllato più persone, così rinvenendo, 22 grammi di sostanza stupefacente tipo “crack” e 12 grammi di “hashish”.

I militari hanno quindi provveduto a sequestrare la sostanza, a denunciare a piede libero un cittadino italiano e un individuo di origine straniera, nonché a trarre in arresto un soggetto di origine senegalese, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità giudiziaria. Quest’ultimo e un soggetto di origine egiziana sono, altresì, risultati illegalmente presenti sul territorio dello Stato e pertanto segnalati alla competente autorità per la violazione delle norme sull’immigrazione.

L’attività in questione si inserisce nel contesto dei piani disposti dalla locale Prefettura per il mantenimento dell’ordine pubblico e per il contrasto ai traffici illeciti nella zona del “Movicentro”.

La Guardia di Finanza, nello svolgimento dei propri compiti di istituto, è costantemente impegnata nel contrasto ai traffici illeciti e di tutte quelle condotte in grado di incidere negativamente sulla sicurezza dei cittadini.