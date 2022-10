Fu "strage politica": così la Cassazione per gli ordigni esplosi davanti alla caserma Allievi Carabinieri di Fossano

“Fu strage politica”.

È questo il reato - il più grave del nostro codice - che la Cassazione contesta a due anarchici torinesi considerati ideologi del Fai, la Federazione anarchica informale, che preparano e collocarono due ordigni esplosivi nei pressi della Scuola Allievi Carabinieri di Fossano.

Era il 2 giugno del 2006 e solo per un fortunato caso non ci furono vittime. Per questo attentato sono finiti in carcere Alfredo Cospito, 55 anni, e Anna Beniamino, 51 anni, fondatori del Fai, considerata una galassia di cellule eversive che mira alla distruzione dello Stato e del capitale, di impronta lottarmatista - “perché secondo i giudici non disdegnano di far male alle persone” -, abituata a rivendicare le proprie azioni.

La sentenza ribalta le pronunce di primo grado che consideravano quel fatto come “strage comune”, condannando Cospito a 20 e Beniamino a 16 anni e sei mesi.

I giudici hanno quindi rinviato ad un nuovo processo d’Appello, ma solo per ridefinire le pene. La strage politica prevede fino all’ergastolo.

La Cassazione, con la sua sentenza, ha riconosciuto la correttezza delle accuse iniziali, sostenute dal pm Roberto Sparagna e, in Appello, dal collega Paolo Scafi.