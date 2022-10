S'incendia un'auto nella notte a Cerialdo di Cuneo: 2 mezzi danneggiati

Un’autovettura si è incendiata la notte tra domenica 16 e lunedì 17 ottobre nel quartiere Cerialdo di Cuneo.

L’allarme è scattato alle ,3 quando al centralino dei Vigili del fuoco di Cuneo è arrivata una chiamata che segnalava la presenza di un’auto in fiamme in via Europa, all’angolo con via Cittadella.

È partita immediatamente una squadra, giunta sul posto poco dopo per mettere in sicurezza la zona e circoscrivere l’incendio.

Nel frattempo le fiamme avevano coinvolto un altro mezzo, che ha subito danni, mentre i proprietari di altre macchine parcheggiate in zona erano già riusciti a scendere dalle loro abitazioni per metterle in salvo.

Alla fine l’incendio è stato domato e non risultano feriti.