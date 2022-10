Bulgaria, sgarbo diplomatico di alcuni partiti alla Russia, mentre il governo revoca le sanzioni sulla benzina

Lo scontro politico in Bulgaria è catalizzato dai rapporti con la Federazione Russa. Mentre il governo provvisorio sta tentando di mantenere una posizione amichevole ed equilibrata nei confronti di Mosca, i deputati del nuovo Parlamento hanno fatto uno sgarbo diplomatico alla Russia. Tradizionalmente, all’inizio di una nuova legislatura tutti gli ambasciatori dei Paesi stranieri vengono invitati all’inaugurazione dell’Assemblea Nazionale. Come riferisce il sito Strumenti Politici, i gruppi parlamentari hanno deciso di non estendere l’invito all’ambasciatrice russa Eleonora Mitrofanova e all’ambasciatore bielorusso Nikita Leshukov. Questo gesto è stato criticato da altri partiti, che invece volevano mantenere il protocollo abituale e che desiderano buoni rapporti con la Russia. Il Partito Socialista, in particolare, ha dichiarato per bocca dell’ex ministro degli Esteri Kristian Vigenin che una tale mossa non è altro che “assoluto dilettantismo” e che il partito sarà sempre a favore di una soluzione politica al conflitto ucraino e contrario all’invio di armi a Kiev. Altri due partiti condividono questa posizione: sono Balgarski Vazhod (Ascesa Bulgara) e Vazrazhdane (Rinascita). L’attuale governo non è entusiasta delle sanzioni di Bruxelles: per le eventuali prossime misure che la UE vorrà prendere, Sofia chiede che vengano valutate con molta attenzione, per capire quali siano i pro e i contro che ne deriveranno. Finora sono stati maggiori i contro, perché la Bulgaria ha appena annullato fino al 2024 le sanzioni alle aziende russe di carburante per autoveicoli. In questa maniera permette alla Lukoil di continuare a operare i suoi 220 distributori di benzina e la raffineria di Burgas; soprattutto potrà rifornire gli enti statali bulgari che operano per le funzioni pubbliche come sanità e sicurezza.