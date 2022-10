Ristrutturare casa: come scegliere i materiali giusti per pavimenti e rivestimenti

Efficienza energetica, sostenibilità, estetica e comfort sono elementi fondamentali per la scelta dei materiali di una casa in ristrutturazione. Anche le finiture sono estremamente importanti sia per la funzionalità di un ambiente che per l’armonia dei colori. La scelta dei materiali per ristrutturare la tua casa Scegliere i materiali significa valutare tutta una serie di fattori e caratteristiche. Fino a poco tempo fa si teneva conto soprattutto alle caratteristiche fisiche, alle prestazioni e al prezzo. Oggi, invece, entrano in gioco altri dettagli che assumono rilievo e interesse durante la scelta definitiva dei vari elementi della casa. Ad esempio, un materiale innovativo potrebbe essere più interessante a discapito di altri ormai già visti, usati da decenni. È comunque importante conoscerne: ● le prestazioni ● la manutenzione necessaria ● per i pavimenti la resistenza al calpestio, all’usura e ai graffi ● per i rivestimenti la resistenza all’umidità e al calore Come scegliere i materiali: qualche consiglio Non si può negare che il pavimento di un ambiente sia il suo biglietto da visita: che tu preferisca una casa d’epoca o un loft in stile industrial, le piastrelle che deciderai di far posare rispecchieranno i tuoi gusti e la tua raffinatezza. Oltre all’intramontabile parquet, nella maggior parte dei casi la scelta cade sul gres porcellanato perchè si tratta di un materiale impermeabile, per niente poroso, resistente all’acqua, all’usura, al gelo, non si può rigare e non si rompe a causa degli sbalzi di temperatura. Può essere, quindi, utilizzato sia all’interno che all’esterno delle abitazioni.

Può essere lavato anche con detergenti abrasivi ed è quindi perfetto anche per ambienti altamente frequentati o che si sporcano facilmente, come la cucina.

L’innovazione del gres porcellanato per pavimenti

Ma cosa c’è di così nuovo e moderno in una piastrella in ceramica?

Negli ultimi anni il gres ha subito un’evoluzione importante, sia come resistenza del materiale che come finiture.

Infatti, ad oggi lo si può utilizzare creando effetti che si avrebbero con altri tipi di materiale.

Oggi infatti il gres può imitare e riprodurre, a volte in modo davvero impeccabile, gli altri materiali come mattoni, legno, pietra e marmo. Il tutto, però, mantenendo i vantaggi del gres.

Gres porcellanato effetto legno

Tutti amano camminare sopra un pavimento in parquet per le sensazioni di calore ed accoglienza che sa evocare. Purtroppo, però, essendo un materiale delicato è di difficile manutenzione.

Per chi ama il legno ma vuole anche praticità, le piastrelle in gres effetto legno sono la soluzione giusta: sembra di avere un pavimento di legno in tutto e per tutto.

Adatte sia per ambienti moderni che vintage, le piastrelle in gres porcellanato effetto legno sono probabilmente le più utilizzate nell’ultimo decennio.

Ad ogni ambiente il suo gres

Se si preferiscono gli ambienti vintage o di tipo industrial, le piastrelle effetto cemento possono dare un tocco davvero interessante alla casa. Si possono trovare in diversi formati, anche in lastre di grande formato.

Per una casa dal tocco elegante e un po’ vintage, le piastrelle in gres effetto marmo sono davvero molto simili alle vere lastre in marmo. Uno spettacolo per gli occhi: lucide, di diverse finiture, solide e resistenti.

