Arriva Halloween: racconti di streghe e visite per un intero fine settimana al Castello di Magliano Alfieri

Un intero weekend per i più piccoli in occasione di Halloween al castello di Magliano Alfieri. Sabato 29 e domenica 30 ottobre è doppio l’appuntamento per bimbi e famiglie nell’imponente maniero roerino che ospita il Museo di Arti e Tradizioni popolari, con la sezione dei Soffitti in Gesso, e il museo dedicato al Teatro del Paesaggio delle colline di Langhe e Roero.

Si comincia sabato alle 15,30 con una visita “paurosa” tagliata su misura per i più piccoli e guidata da una simpatica strega, che accompagnerà il pubblico alla scoperta degli spazi del castello in un inedito percorso a tema Halloween, tra zucche, pipistrelli e fantasmi, e proponendo indovinelli e storie da… paura. L’evento della Barolo&Castles Foundation è in collaborazione con Officine Zeta e, per chi vorrà, terminerà con il “dolcetto” a cura del ristorante Stefano Paganini.

Il costo dell’attività, consigliata dai 5 ai 10 anni, è di 8 euro per partecipante. Il costo del dolcetto/snack è 3 euro. Le prenotazioni sono fortemente consigliate al numero 0173/386697 oppure scrivendo a castellomagliano@barolofoundation.it entro venerdì 28 ottobre.

Domenica, invece, il maniero roerino invita per il consueto appuntamento mensile di “Al Museo in Famiglia”, format di visita proposto dalla Barolo&Castles Foundation per avvicinare il pubblico dei giovanissimi alla cultura del territorio e godere dell’arte e degli allestimenti. Per tutta la giornata all’ingresso del castello si potrà acquistare un kit di gioco per scoprire i percorsi museali che si snodano tra le stanze del maniero.

Il kit “Al Museo in Famiglia” (consigliato per bambini da 6 a 12 anni) è composto da una “mappa” che fornisce una serie di informazioni, divertenti giochi e quiz da risolvere, e racconta i contenuti delle sale espositive. Dagli usi del gesso sui soffitti, tra fiori e animali misteriosi, alla presenza di fossili di cui le colline roerine sono ricche, fino alla scoperta dello stemma degli Alfieri, la famiglia di Vittorio Alfieri che fu proprietaria del castello e dove amava trascorrere l’estate. Ma anche dettagli e informazioni sul paesaggio che circonda l’imponente castello, con il fiume Tanaro che divide il Roero dalle Langhe e le storie di chi ha abitato nei secoli questi luoghi.

Inoltre, a tutte le famiglie che acquisteranno il kit sarà consegnato un voucher per avere diritto a una serie di sconti su altri servizi dedicati al pubblico con bambini nei castelli della Barolo & Castles Foundation, tra cui la guida CIAO! a Serralunga d’Alba o l’Esploramuseo e il WiMu Notes al Museo del Vino di Barolo.

E ancora, al costo di 3 euro, per tutte le famiglie sarà disponibile anche un voucher-snack da presentare al ristorante Stefano Paganini.

“Al Museo in Famiglia” al castello di Magliano Alfieri è un’attività realizzata dalla Barolo&Castles Foundation con il contributo della Fondazione CRC, nell’ambito del bando Musei da vivere.

Il castello, con il Museo di Arti e Tradizioni popolari, la sezione dei Soffitti in Gesso, e il percorso museale dedicato al Teatro del Paesaggio delle colline di Langhe e Roero, è aperto il sabato e la domenica e i giorni festivi dalle 10,30 alle 18,30 (ultimo ingresso alle 17,30).