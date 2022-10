Bra, la 5ª stagione del Caffè Letterario si apre con la “signora del jazz”, Tiziana Ghiglioni

Se leggere è il vostro sport preferito e siete in crisi d’astinenza di buonumore, allora sarete felici di sapere che a Bra sta per tornare il Caffè Letterario , punto di riferimento culturale firmato dal Premio giornalistico del Roero, Silvia Gullino .

La 5ª stagione sarà inaugurata giovedì 20 ottobre da Tiziana Ghiglioni , la “First lady” del jazz italiano. Un’artista di fama internazionale, molto apprezzata per le sue esecuzioni del repertorio jazzistico tradizionale con una particolare predilezione per il free jazz, le contaminazioni e l’essere una donna nel mondo del jazz.

Come nasce la sua passione musicale? Che cos’è per lei il jazz? Chi sono i modelli a cui si ispira? Quali sono i brani e le collaborazioni che porta nel cuore? Che situazione c’è oggi in Italia per i giovani che vogliono avvicinarsi al jazz? Qual è il consiglio per loro? Eh, lo scoprirete partecipando all’evento. Tutti online alle ore 21 in punto!