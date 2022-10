Busca e Cherasco unite nella celebrazione di Joan Mirò

“Gli eventi culturali che andiamo a proporre – sottolinea il sindaco Gallo – saranno anche l’occasione per promuovere, d’accordo con Cherasco, tutto il nostro territorio attraverso l’offerta di mostre d’arte di grande richiamo. Ringrazio il sindaco Carlo Davico che permette di metterci a disposizione la lunga esperienza del suo Comune nell’organizzazione di mostre nella sua bellissima cittadina, porta delle Langhe. Busca desidera abbinare a tutto ciò il suo apporto come porta d’ingresso alle meravigliose valli alpine che si estendono tra Cuneo e Saluzzo, ricche di cultura secolare e ambiente incontaminato.”



Inaugurazione

L'inaugurazione della mostra a Busca è prevista per sabato 29 ottobre alle ore 11. L’evento sarà presentato a Cuneo, nella sede dell’Atl nel pomeriggio di lunedì 24 ottobre.



Visite al territorio

Ampio il programma di valorizzazione del territorio, che prevede anche viaggi organizzati da Torino.



Nelle domeniche al biglietto di ingresso alla mostra è abbinata una visita guidata ai luoghi di interesse, secondo questo primo programma: domenica 30 ottobre castello del Roccolo, domenica 6 novembre visita alle Cave di alabastro (partenza da Casa Francotto alle ore 14,45), domenica 13 novembre La Busca medioevale e segreta (partenza da Casa Francotto alle ore 14,45), domenica 20 novembre visita alle Cave di alabastro (partenza da Casa Francotto alle ore 14,45), domenica 27 novembre La Busca etrusca e romana (partenza da Casa Francotto alle ore 9,30). Gli spostamenti sono con mezzi propri.



Laboratorio per scolaresche

Gli organizzatori della mostra propongono alle scuole, dall’infanzia alle superiori, visite con laboratori di collage polimaterico e disegno, per ricostruire un capolavoro di Joan Mirò. Tutte le informazioni al 371.5420603.



Joan Mirò, genio e maestria

“Joan Mirò, genio e maestria catalane. La sua terra: matrice, punto di partenza e di continuo ritorno, baricentro spirituale della sua originalissima ricerca. Il forte legame con l'isola di Maiorca, i colori, le forme e le non forme, l'alfabeto comunicativo delle sue opere prestigiose. Gli autori con cui si è confrontato” così scrive Cinzia Tesio nella presentazione della mostra di cui è curatrice con Riccardo Gattolin.



“A Busca - aggiunge dice il sindaco - abbiamo sempre avuto un'attenzione verso l’arte e la cultura. Anche noi, con l’aiuto dell’amministrazione di Cherasco, ora ci siamo affacciati allo straordinario mondo delle grandi mostre d'arte contemporanea. Nel 2021 avevamo avviato questa collaborazione con una mostra su Filippo De Pisis. Poi è arrivata, da novembre a gennaio, la mostra Da Kandinsky ai contemporanei che ci ha sorpresi per il numero e per l’entusiasmo dei visitatori. Hanno visitato la nostra città persone che erano mai state a Busca. Per questo motivo abbiamo deciso di raddoppiare gli sforzi per la nuova mostra, alzando l’asticella e migliorando ancora la qualità".



Con questa terza esperienza il “Genius Loci” di Joan Mirò, dunque, la Città offre al pubblico una mostra in cui l’attenzione è riservata al legame tra Miró e la sua amata isola di Maiorca. La natura e le tradizioni locali sono rivissuti dall’artista in un caleidoscopio di forme e anche di mezzi espressivi, pittura, ceramica, grafica. Le opere del grande catalano sono la metà di quelle esposte, messe a confronto con altre di artisti di fama internazionale, per un percorso di emozioni fra più di 60 capolavori.



Casa Francotto

Piazza Regina Margherita

0171.948611

casafrancotto.it



Orario

venerdì 15,30/18,30

sabato 10,00/12,00 - 15.30/18,30

domenica 10,00/12,00 - 14,30/18,30

info@casafrancotto.it



Prenotazioni e riduzioni gruppi e scolaresche

Tel. 371.5420603 - Comune di Busca 0171.948622



Biglietti

Interi € 10,00

Ridotti € 6,00 buschesi, studenti universitari, over 65, insegnanti

Entrata gratuita da 0 a 14 anni