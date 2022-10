Con la passeggiata magico-naturalistica sul Bracco tornano le Notti delle Streghe di Rifreddo

Un evento che partirà nei pressi del Municipio in piazza della Vittoria alle ore 14.30 di domenica 23 ottobre e che si caratterizza per una camminata di circa 3 ore.

Sotto la guida degli accompagnatori naturalistici dell’associazione Vesulus, si potranno scoprire le tante leggende magiche della montagna di Leonardo, le proprietà magiche delle piante che la popolano e forse anche incontrare anche strani essere come: faje, streghe e folletti.

La difficoltà dell’escursione è modesta ed è adatta anche ai bambini, in quanto si alternano momenti di cammino di circa 10-15 minuti a pause in cui si conosceranno gli aspetti tra natura e magia che caratterizzano la zona.

Alla fine del percorso, sempre che i magici esseri del Monte Bracco lo consentano, sarà anche possibile scambiare quattro chiacchiere e ristorarsi dalla fatica dell’escursione.

Maggiori informazioni sul sito www.lenottidellestreghe.it, alle mail info@lenottidellestreghe.it e vesulus@gmail.com oppure, ancora, all’utenza telefonica 328.8151268.

Dall’organizzazione fanno sapere che per la passeggiata non è necessaria la prenotazione, ma è sufficiente trovarsi in piazza della Vittoria entro le 14.15. Ingresso ad offerta libera.