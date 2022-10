Da Mentone a Bra per il 7° meeting provinciale degli insigniti di onorificenze cavalleresche

“We serve”: con questo spirito il Lions Club International promosso da Melvin Jones si adopera per migliorare le proprie comunità e anche il mondo nella sua globalità.

In questo senso, i club si impegnano nelle iniziative di servizio e lo fanno nel segno dell’amicizia. Proprio seguendo questo filo rosso, domenica 16 ottobre a margine del 7° meeting provinciale dell’ANIOC (Associazione Nazionale degli Insigniti di Onorificenze Cavalleresche), che è coinciso con il 2° meeting intercomunale di Bra, una quota di soci del Lions Club Bra Host ha salutato Jean-Marc Castellani, tesoriere del Lions Club di Mentone, presente sotto la Zizzola con la delegazione dell’Ordre du Merite e Legion d’Honneur francesi.

A suggellare il momento, la foto ricordo scattata sotto la targa del parco giochi braidese intitolato proprio a Melvin Jones, fondatore dell’organizzazione umanitaria non governativa più grande al mondo, estesa in 207 Paesi con oltre 1,4 milioni di soci, tra i quali circa 49mila in Italia, tanto da guadagnare il riconoscimento nella nomina ad Organismo consultivo permanente del Consiglio Economico e Sociale dell’O.N.U..

In un momento storico in cui l’Europa era sconvolta dalla tragedia della Prima Guerra Mondiale e l’America ne era coinvolta, Melvin Jones ebbe la straordinaria intuizione di una grande Associazione Internazionale di Clubs che, riunendo gli esponenti della vita economica e politica, offrisse collaborazione non ai propri soci, ma alla comunità. In un’epoca di predominanti interessi strettamente utilitaristi, egli ebbe così a concepire il Club Service. Non era un’impresa facile dar vita ad una tale Associazione, ma non era neanche impresa facile scoraggiare Melvin Jones.