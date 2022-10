Dogliani, al via la programmazione della stagione teatrale 2022/2023

Organizzata da Il Mutamento, prende il via sabato 22 ottobre la rassegna teatrale “Storie di Altri Mondi”, presso il Teatro Sacra Famiglia di Dogliani (CN).

STORIE DI ALTRI MONDI è la proposta di programmazione di spettacoli che Il Mutamento dedica alla ripresa e al superamento delle difficoltà e delle necessità generate dalla pandemia, individuando quale priorità il desiderio di tornare a incontrarsi, di tornare a fare e condividere cultura, creare eventi, momenti di scambio e di confronto, momenti di scambio e spettacolo da vivo.

La programmazione:

SABATO 22 OTTBRE 2022

L'uomo Tigre | Teatro Guascone - Pontedera (PI)

di e con Andrea Kaemmerle

Fare teatro è arte molto antica ed ha i suoi Dei, i suoi Demoni, le sue regole mai svelate. In questa produzione di Guascone Teatro si assiste alla rivolta di due "personaggi" che con le 100 repliche dello spettacolo LISCIAMI avevano fatto ridere e sognare pubblico e critica. Adesso IL BABBO ed ORESTE pretendono uno spazio tutto loro. Ecco che in una notte insonne due umanità opposte si confessano in modo comico e "squassevole". Ecco che due eroi del liscio, due pensionati della sagra, due giramondo, arrivano alla vecchiezza con decisioni opposte. I due personaggi si alternano, si sfidano in un ritmo sempre più incalzante, sono reali e credibili fino all'indicibile.

Lo spettacolo, con una comicità potentissima quanto poetica, regala al pubblico una grande riflessione sulla vecchiaia. In una notte potrete sentire sulla pelle le folli conclusioni di chi ha vissuto senza ma tirarsi indietro da vizi, facili seduzioni e giudizi avventati. Un gioco molto allegro e sarcastico sula provincia italiana e sull’essere padri con in cuore l’incertezza di un secolo imbarazzante e in pancia il sentimento di essere imbattibili come l'UOMO TIGRE. Spettacolo ormai CULT perfetto per figli, padri, zii, mamme, nonni, nipoti e cugini.

SABATO 12 NOVEMBRE 2022

Alba dell'Orrido di Elva | Il Mutamento (TO)

Drammaturgia e regia Giordano V. Amato, con Eliana Cantone

Progetto ROSAGUERRA 1915/1946: L'eroismo al femminile tra le due guerre

Negli ambienti rurali, come in quelli urbani, l'evento bellico mutò profondamente le relazioni tra uomini e donne, tra genitori e figli; in particolare, le relazioni di dipendenza si alterarono, ridefinendo responsabilità e ruoli per il soddisfacimento dei nuovi bisogni. La giovane Alba, nata a Elva, tra le montagne della Val Maira, attraversa da adolescente la prima guerra mondiale. Ormai donna lascia le montagne per realizzare il suo sogno di diventare maestra; come dote porta con sé il segreto della guerra partigiana, della quale è partecipante attiva.

Alba sopravviverà anche alla seconda guerra mondiale e per la prima volta, ormai cinquantenne, sarà chiamata a esprimere il suo voto nel primo suffragio universale italiano.

VENERDÌ 27 GENNAIO 2023

Ciò che non muore | Il Mutamento (TO)

Regia Giordano V. Amato, con Eliana Cantone

Progetto ROSAGUERRA 1915/1946: L'eroismo al femminile tra le due guerre

Ciò che non muore trae spunto dalle drammatiche testimonianze dei ragazzi prigionieri nel ghetto di Terezin, attraverso i loro racconti, le poesie, i disegni. Lo spettacolo vuole essere la testimonianza di un aspetto della deportazione che chiama in causa i piccoli e i ragazzi e pone l'attenzione sulle profonde lacerazioni nell'infanzia negata di migliaia di bambini, mettendo a confronto le drammatiche esperienze dei deportati adulti e il modo di vivere l'infanzia e l'adolescenza nel medesimo contesto. L'obiettivo è il recupero anche del più piccolo o sconosciuto racconto di quella che è stata una tragedia dell'umanità, collocando al primo posto la Memoria, nella convinzione che ai giovani spettino diversi gradi doveri: la salvaguardia del passato, portare la luce su questi eventi drammatici. il rispetto eterno de dolore e la consapevolezza de la Storia, Ricordando le vicende e la breve esistenza di alcuni di loro, lo spettacolo intende ricostruire la vita quotidiana dei bambini di Terezin, di cui colpisce la vitalità e il desiderio di futuro, contrapposti alla violenza senza eguale che subirono.

Nei cuori degli spettatori risulteranno indelebili le parole e le testimonianze re-interpretate e drammatizzate dalle voci e dalle azioni attoriali che coinvolgeranno i partecipanti in un viaggio da compiere insieme, dalla memoria verso una nuova luce attraverso le esperienze forti straordinariamente viventi, di chi ha saputo dimostrare che ciò che non può essere distrutto, si trasforma e si rafforza nell’amore.

SABATO 11 FEBBRAIO 2023

Il respiro del mondo Pop Economix / Il Mutamento (TO)

Anteprima

con Alberto Pagliarino

Il Respiro del mondo è una riflessione artistica su quanto il nostro atto di respirare sia un dono in equilibrio delicato con l'atto di respirare di altri 3000 miliardi di alberi che hanno radici su questa Terra. Il Respiro del Mondo o più semplicemente Respiro è uno spettacolo di Teatro e Giornalismo a cura del collettivo Pop Economix che racconta la crisi climatica in modo divertente e insieme intenso. Lo spettacolo si basa su un solido lavoro di ricerca scientifica e giornalistica condotta da un team interdisciplinare composto da artisti, giornalisti e ricercatori. Sul palco due attori alternano storie vere ed esemplificazioni teatrali per raccontare in modo semplice e universale le cause e le soluzione legate alla crisi climatica. L'obiettivo dello spettacolo non è solo informare, ma anche coinvolgere emotivamente il pubblico rispetto a tema affrontato. Lo spettacolo e rivolto a tutti ed e pensato per un pubblico dai 12 ai 99 anni.

Il Mutamento ETS (www.ilmutamento.org) opera professionalmente nell'ambito del teatro di ricerca e d'innovazione, del teatro ragazzi e giovani, sociale e di comunità da oltre trenta anni. In qualità d’impresa di produzione e sostenuta principalmente da Ministero della Cultura, Regione Piemonte e Città di Torino nonché dalle Fondazioni ex bancarie.

TEATRO SACRA FAMIGLIA p.zza Belvedere 1 - 12063 Dogliani CN

Per info e prenotazioni: Tel. 0173.70210 - Email: biblioteca.dogliani@gmail.com

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 21:00, Ingressi: 5,00 € intero | 3,00 € ridotto