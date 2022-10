Due musicisti di livello internazionale a Cuneo con Luigi Martinale e un concerto per contrabbasso e pianoforte

Doppio appuntamento con la Stagione Artistica 2022 del Conservatorio Ghedini: venerdì 21 ottobre concerto jazz per pianoforte, contrabbasso e batteria e sabato 22 musica per contrabbasso e pianoforte. La partecipazione è gratuita. Sul sito www.conservatoriocuneo.it è disponibile il calendario completo della stagione.

Venerdì 21 ottobre alle ore 20.30 nella Sala “Giovanni Mosca” (via Roma 19, Cuneo) si tiene il concerto “Un trio, tre continenti”, in collaborazione con il festival Jazz Vision. Luigi Martinale, pianista e docente di Pianoforte Jazz del Conservatorio Ghedini, riunisce per la prima volta Reuben Rogers, contrabbassista dalla carriera internazionale a fianco dei più grandi esponenti del jazz contemporaneo, e Zaza Desiderio, batterista brasiliano tra i più richiesti della scena jazz francese, per un’esibizione con un programma musicale che spazia su tre continenti.

Il concerto viene replicato sabato 22 ottobre al Teatro Silvio Pellico di Bagnolo Piemonte, con ingresso a pagamento.

Luigi Martinale ha registrato due CD con Reuben Rogers: Strange Days (Albore Jazz-Japan - 2013) e, nel 2015, Face The Music per l’etichetta italiana Abeat Records. Con Zaza Desiderio ha iniziato la collaborazione nel 2015, registrando tre dischi: Il Valzer di Sofia, MercJ e Songs Not Words, tutti pubblicati da Abeat Records.

Reuben Rogers e Zaza Desiderio propongono inoltre un seminario di musica d’insieme che si svolge giovedì 20 ottobre dalle 14 alle 18 e venerdì 21 ottobre dalle 14 alle 17 presso la sede Cantore del Conservatorio.

Il seminario è un’occasione per gli studenti di suonare accanto a musicisti ai vertici della scena jazz internazionale, disponibili a I musicisti condivideranno la loro esperienza in modo diretto, suonando fianco a fianco ai partecipanti seguendo una pratica comune ed essenziale del jazz che prevede un’immersione nel flusso musicale per crescere e migliorare in modo operativo.

Le iscrizioni all’evento, realizzato in collaborazione con il festival Jazz Visions, si raccolgono presso la segreteria del Conservatorio. La partecipazione darà diritto al rilascio di crediti.

Sabato 22 ottobre alle ore 20.30 nella Sala “Giovanni Mosca” (via Roma 19, Cuneo) si tiene il concerto “Il contrabbasso contemporaneo”. Federico Bagnasco al contrabbasso e Valentina Messa al pianoforte eseguono musiche di Sofija Asgatovna Gubajdulina e Stefano Scodanibbio e brani composti dagli studenti di Composizione e Composizione Musicale Elettroacustica (METS) del Conservatorio “Ghedini”.

Questi ultimi sono FANTASInA E centriFUGA di Roberto Beccaria, Sons d’artifice di Marta Zigante e Finding meeting spots di Francesco Maria Corso. Il primo ha un tema dodecafonico e gioca, fin dal titolo, con le grandi composizioni organistiche del passato; il secondo si ispira alle sensazioni suscitate dai fuochi pirotecnici, come meraviglia, stupore e talvolta paura; il terzo è un dialogo tra pianoforte e contrabbasso alla ricerca di un punto di incontro a dispetto delle sonorità solitamente distanti.