L'Atl ha presentato a Bologna la destinazione turistica Cuneese e la rassegna "Autunno con Gusto"

Autunno con gusto è la rassegna coordinata dall’ATL del Cuneese che da più di vent’anni calendarizza i principali eventi fieristico-gastronomici del Cuneese a beneficio di una valorizzazione e promozione attenta della cultura gastronomica di eccellenza del Cuneese. Si tratta di appuntamenti che propongono i buoni prodotti della terra e dell’artigianato, che culminano nei sapori dei piatti cucinati dagli chef cuneesi, capaci di esaltare colori e profumi del territorio.

“Un territorio, quello cuneese, davvero ricco di prelibatezze che da settembre a dicembre ravvivano le tavole imbandite di sagre, locande e ristoranti.” commenta il Presidente dell’ATL del Cuneese, Mauro Bernardi.

“Per la promozione dell’autunno fieristico-gastronomico 2022 del Cuneese – continua il Presidente Bernardi - l’ATL ha predisposto una tournée. Partendo dal Salone del Gusto di Torino, venerdì 14 ottobre l’ATL ha accolto giornalisti e operatori del settore turistico nella sede di Baladin Bologna, il Birrificio Agricolo Artigianale di Teo Musso che ci ospiterà anche il 21 ottobre prossimo nella sede di Roma.”

Questi incontri dedicati a operatori e giornalisti sono occasioni organizzate dall’ATL per presentare l’immensa varietà dell’autunno fieristico cuneese e il fascino delle Alpi di Cuneo che si preparano per la stagione invernale. Le presentazioni, a cura della Vice Presidente dell’ATL e voce storica di Radio Montecarlo Gabriella Giordano, sono proposte in abbinamento a cooking show realizzati dalle mani esperte di Alessandra Ingenetti, chef Slow Food membro dell’Associazione Cuochi della provincia Granda. La tournée si concluderà a Montecarlo, in occasione del 25° Salone Montecarlo Gastronomie.

“Gli eventi di Torino e di Bologna hanno riscosso grande successo tra il pubblico presente in sala. - spiega il Direttore dell’Azienda Turistica Locale, Daniela Salvestrin – Abbiamo così potuto far gustare in modo diretto le eccellenze del nostro territorio, raccontare le nostre unicità e proporre video ed esperienze che solo il Cuneese sa offrire.”

Per scoprire la destinazione turistica del Cuneese e tutte le attività dell’ATL: www.visitcuneese.it.