Bra, oltre 500 visitatori per la mostra “I Maestri”

Grande successo sta riscuotendo la mostra “I Maestri”, ospitata dallo scorso 8 settembre 2022 all’interno di Palazzo Mathis. In poco più di un mese, infatti, sono stati oltre 500 i visitatori venuti ad ammirare le opere esposte, realizzate da alcuni degli esponenti più rappresentativi del panorama artistico piemontese del secolo scorso.

La mostra, promossa dalla Associazione culturale Piero Fraire e dal Comune di Bra, si struttura come un percorso “sospeso tra astrazione e figurazione”, come indicato dallo stesso curatore Gianfranco Schialvino. Una rassegna ricca di varietà, che offre un confronto fra stili diversi di pittura e scultura, una processione di “correnti” in uno spaccato di oltre mezzo secolo di civiltà artistica.

L’esposizione conta ben 72 opere di autori come Carol Rama, Pinot Gallizio, Giacomo Soffiantino, Francesco Tabusso, Renato Guttuso, Alessandro Lupo, Mario Schifano, Arturo Martini, Piero Ruggeri, Ezio Gribaudo e Salvo, Ugo Nespolo, Omar Galliani, Aldo Mondino, Romano Reviglio, Francesco Preverino, Ermanno Barovero, Sergio Albano, Elisabetta Viarengo Miniotti, Ugo Giletta e Luisa Valentini.

La mostra è visitabile ad ingresso libero dal giovedì al lunedì in orario 9/12,30 e 15/18 fino all'8 gennaio 2023. Inoltre, grazie alla collaborazione del Liceo Giolitti-Gandino di Bra, a partire dal prossimo fine settimana alcuni studenti saranno presenti a Palazzo Mathis per accogliere i visitatori e accompagnarli in una visita guidata.

Maggiori informazioni consultando il sito dell’associazione www.pierofraire.com o contattando l’Ufficio Turismo e Cultura del Comune (tel 0172-438185 - mail turismo@comune.bra.cn.it).