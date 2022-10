A Barge, la “Passeggiata rosa” tra storia e natura per la prevenzione dei tumori

Si terrà domenica 23 ottobre, per il secondo anno, la passeggiata "Barge in rosa". Una camminata tra Storia e Natura attraverso il bosco sopra il castello. Visite guidate alle chiese di San Giacomo e delle Combe con Giorgio Di Francesco e tappe alla rocca degli eremiti con Francesca Paire L’iniziativa è organizzata da “Donne insieme per Barge” in collaborazione con la Lilt di Saluzzo per promuovere stili di vita corretti e sensibilizzare sulla prevenzione oncologica attraverso controlli regolare.

In particolare vuole ricordare alle donne l’importanza della prevenzione oncologica per contrastare l’insorgenza del tumore al seno. Si consiglia di indossare scarpe da trekking o calzature idonee alla passeggiata.

Ritrovo e partenza dal caffè Roma in piazza Giovanni a Barge alle 13,30. In caso di maltempo la passeggiata sarà rimandata.

Info: 347 806 4433 Sylvie; 3381163348 Rosalba.