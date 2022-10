Brossasco, l'allarme di una lettrice: "Attenzione a portare i cani in borgata Barra"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di una nostra lettrice, in riferimento alla possibile pericolosità - per i cani da caccia e gli animali da compagnia - di muoversi nelle valli sopra Brossasco.



***



Gentile direttore,

le scrivo per mettere a conoscenza la comunità di Brossasco rispetto a un fatto che riguarda l'abitato di borgata Barra nel vallone di Gilba.



Ho avuto modo di verificare che nella zona da qualche tempo viene sparso rodenticida in grandi quantità. Io e i miei genitori - che possiedono a loro volta una baita in borgata - abbiamo trovato diversi animali selvatici morti e crediamo, contando che questo è anche periodo di caccia, che il veleno per topi possa essere un pericolo anche per i cani che girano liberi.



Raggiungere la borgata, quindi, si configura come un pericolo ed è bene che la gente lo sappia. Purtroppo i Carabinieri Forestali, che ho contattato, non hanno ancora riscontrato la necessità di intervenire in quanto mancherebbero prove specifiche che possano ricondurre all'identità dell'autore.

Lettera firmata