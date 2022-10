Verso il lieto fine la storia delle due micette ”gemelline Kessler” abbandonate a Sanfront

Verso il lieto fine il caso delle due micine di Sanfront: dopo l’abbandono trovano il calore di casa.

Un cartello sul ponte del Po, lungo la stradina in direzione Mombracco, dopo il paese, verso Paesana stigmatizzava alcuni giorni fa, l’inqualificabile gesto dell’abbandono di due gattine, molto piccole, due mesi circa. Sono state lasciate in un luogo impervio pieno di rovi, dove corre il fiume, sotto la pioggia, senza possibilità di trovare cibo e nel pericolo di essere preda di altri animali.

Avevano scarse chance di essere trovate. E invece, fortunatamente, è accaduto grazie alla segnalazione di due giovani che stavano percorrendo a piedi l’itinerario nell’ambito di una camminata. Hanno sentito miagolare e poi visto una delle due micette sotto il guard rail.

Dopo la segnalazione, le cucciole sono state messe in salvo, recuperate con la gabbia trappola. “Prima una e a distanza di poco tempo la seconda che, impaurita, era nascosta nella sterpaglia sotto il ponte. Le crocchette messe alla pollicino hanno funzionato e nel giro di una mezz’ora erano di nuovo insieme, al sicuro e rifocillate – racconta Cristina Dalmasso volontaria de “Il Gatto per te odv” associazione nata a Cervasca, presieduta da Patrizia Falco attiva anche sul territorio di Sanfront, in aiuto agli animali in difficolta, dei gatti in particolare.

Simpaticamente, sono state identificate con l’appellativo di “gemelline Kessler ( il duo di ballerine famose dagli anni Sessanta) perché identiche nel colore e screziatura del pelo, occhi da meraviglia e simultanee nei movimenti. Una è stata adottata ieri, la sorellina in attesa di trovare famiglia.

Le micine avevano pagliuzze di fieno sul pelo. “ Probabilmente abbandonate perché femmine - pensano i volontari dell’associazione animalista che è un riferimento nel territorio per il soccorso, ritrovamento e adozioni - Siamo disponibili sempre per correre in aiuto e invitiamo a segnalare i casi di abbandono e maltrattamento. La nostra rete social, ha già permesso tante adozioni e il ritrovamento di gatti persi, a volte molto distanti dall’area in cui gli sono stati segnalati".

L’associazione “Il Gatto per te odv” è contattabile al numero 339 419874.

Anche il Comune di Sanfront si è impegnato sul fronte “mici”. Da alcuni mesi l’ associazione è stata incaricata del progetto di cattura, cura, sterilizzazione e censimento di una colonia felina che si è creata nel piccolo centro storico del paese. Sta diventando una colonia ufficiale e controllata. Con una determina di fine agosto l’Amministrazione ha stanziato tremila euro, ricorda il sindaco Emidio Meirone ed ha concesso in uso, una proprietà per l’allestimento di ricoveri per i gatti di strada.

E i risultati sono già evidenti. Sono oltre venti i cuccioli curati e dati in adozione, una decina tra gatti castrati e gatte sterilizzate. Il tutto documentato da foto e certificato del veterinario.

“Il Comune, che ringraziamo per la disponibilità ha investito delle risorse, ma abbiamo bisogno di altri aiuti per sopperire a tutte le spese veterinarie che stiamo sostenendo e concludere il lavoro di sterilizzazione dei felini, contribuendo in tal modo a ridurne la presenza”.



Chi volesse sostenere il progetto e completare l’intervento in atto nel centro storico, può farlo, anche con pochi euro, versando un contributo a “Il Gatto per te ODV” sul conto con le seguenti coordinate bancarie il cui Iban è IT74R084 39470310000 70000002; la causale da indicare è “mici del centro storico di Sanfront”

Numerosi i mici e micini in adozione sulle pagine facebook dell’associazione . In foto alcuni di loro